Heimische Früchte und Kunst

Erntedankfest im Oppenweher Gartenbaubetrieb mit vielfältigem Angebot / Saft aus der Region

+ Lena Dambor (r.) bot im Rahmen der Erntedank-Veranstaltung Recycling-Accessoires aus ihrer Hobby-Werkstatt an. - Foto: Mühlke

Oppenwehe - Aussteller von Kunst und Kunsthandwerk feierten am Wochenende gemeinsam Erntedankfest beim Landschafts- und Gartenbauer Thorsten Grabow von „Concept G“ in Oppenwehe. Neben kunsthandwerklichen Erzeugnissen, allerlei Gaumenfreuden und Live-Musik gab es fachlich-kompetente Beratung in Sachen Gartengestaltung zwischen Gehölzen, Sträuchern und Stauden.

Die grüne Flaniermeile auf dem Gelände wurde ergänzt von praxisorientierten Beratungen anwesender Naturstein- oder Landmaschinenhändler. Um Obst aus heimischer Region ging es bei Obstbauer Aping aus Westrup. Der hatte nicht nur frische Äpfel und Birnen im Angebot, den frisch gepressten Saft lieferte er auch.

Wer künftig Obst aus eigenem Garten ernten will, ist bei „Concept G“ gut beraten. Hier gibt es eine große Auswahl an Obstbäumen, darunter auch viele althergebrachte Apfelsorten. - hm