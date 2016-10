Chaos ist vorprogrammiert

Kleine Bühne feiert heute Premiere mit dem 28. Stück seit den Anfängen

+ Für reichlich Chaos auf der Bühne sorgt das Stück „Ein ungleiches Paar“, das die Kleine Bühne an zwei Wochenenden in Levern aufführen wird. - Foto: Bokelmann

Levern - Auf der Bühne in der Leverner Festhalle prallen zwei Welten aufeinander: eine sportliche Frau und deren häusliche Freundin müssen sich notgedrungen die Wohnung teilen – Chaos trifft auf Ordnung. Und am Ende gibt es noch ein Problem: Männer. Mit dem Stück „Ein ungleiches Paar“ aus der Feder von Neil Simon haben sich die Laiendarsteller der Kleinen Bühne Levern einer neuen Herausforderung gestellt. Heute feiern sie um 19.30 Uhr Premiere vor bereits ausverkauftem Haus.

„Das Stück fordert uns“, beschreibt Kerstin Speckmeier die Proben, die seit Beginn der Woche täglich laufen. Während die Darsteller ihre Texte einstudieren und ihre Kostüme perfektionieren, arbeiten die Männer an der Technik, damit auch die Besucher in den hinteren Reihen alles mitbekommen, was vorn auf der Bühne passiert.

Die Gruppe Die Kleine Bühne hat ihren Namen nicht von ungefähr: Die kleine Bühne in der Leverner Festhalle ist wahrlich eng und so ist es wohl dem Talent der Gruppe zu verdanken, dass sich alles in ein amerikanische Wohnzimmer verwandelt. „Wir haben das Stück diesmal an seinem original Schauplatz gelassen“, so Speckmeier über das 28. Stück der Laienspieler.

Die Formation ist aus einer Gruppe der Landjugend hervorgegangen, erinnert sich die Levernerin. Seit den 90er-Jahren bringen die Männer und Frauen regelmäßig humorvolle Theaterstücke auf die Bühnenbretter. Aktuell gehören rund 30 Personen zu der Gruppe, das Alter variiert von 17 bis 58 Jahren.

Für die nachstehenden Aufführungen des Stücks sind noch Restkarten an der Abendkasse erhältlich: Samstag, 29. Oktober, 19.30 Uhr; Sonntag, 30. Oktober, 17 Uhr; Freitag, 4. November, 19.30 Uhr; Samstag, 5. November, 19.30 Uhr und Sonntag, 6. November, 17 Uhr. Weitere Infos über die Kleine Bühne Levern finden Interessierte im Internet. - abo

www.kleine-buehne-levern.de