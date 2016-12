Budenzauber an Nikolaus

Oppendorfer Nikolausmarkt sorgt mit buntem Programm für Hochbetrieb

+ Der Nikolaus drückte auch mal ein Auge zu, wenn es mit dem Gedicht nicht ganz klappte. Für die kleinen Besucher, die sich am Dienstagabend auf dem Hof Wäring in Oppendorf eingefunden hatten, hatte der Mann Süßes dabei. - Foto: Mühlke

Oppendorf - Dicht an dicht drängten sich am Dienstag die Menschen beim Nikolausmarkt in der kleinen Budenstadt auf dem Hof der Familie Wäring. Das Vorweihnachtsspektakel hat sich binnen zehn Jahre zu einem beliebten Treffpunkt im Herzen Oppendorfs gemausert. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde es für die Besucher immer schwieriger, sich einen Weg zu bahnen – rund um den Tannenbaum herrschte Hochbetrieb.

Neu war der Standort auf dem landwirtschaftlichen Anwesen Wäring. Die bewährten „Zutaten“, mit denen sich Oppendorfer Vereine um die Initiatoren aus den Reihen des Förderkreises Dorfentwicklung für den wohl kleinsten Weihnachtsmarkt weit und breit ins Zeug legen, sind gleich geblieben. In der Holzbude des Reitvereins gab es Kinderpunsch und frisch gebackene Waffeln, die Mitglieder des Mühlenheider Windkraftmuseums waren für wärmende Heißgetränke – mit und ohne Schuss – zuständig. Die schmeckten bei trockenem Winterwetter ausgezeichnet, herrschte einhellig die Meinung aller Besucher. Der Förderverein Dorfentwicklung versorgte die Gäste derweil mit Kaltgetränken. Damit bei all dem Rummel keiner hungrig den Markt verlassen musste, grillten die heimischen Feuerwehrmitglieder Würstchen und Steaks.

Zur liebgewonnenen Tradition ist es für den Posaunenchor geworden, dem bunten Treiben mit weihnachtlichen Melodien eine besondere Note zu verleihen. Die Mädchen und Jungen aus dem DRK-Kindergarten sorgten ebenfalls mit Gesängen für Kurzweil und glänzende Augen bei Eltern und Großeltern. Trubel herrschte auch an der der Hütte des Kindergartens. Hier wurde auf Dosen gezielt und mit ein wenig Glück konnte auch einer der tollen Gewinne aus der Tombola mit nach Hause genommen werden. Schüler und Lehrer des Gymnasiums Rahden hatten ebenfalls eine Bude mit allerlei hübschen Dingen bestückt. Den Erlös wollen sie an ein Entwicklungshilfeprojekt in Kambodscha spenden.

Seit jeher sind die Voltigiermädchen des Reit- und Fahrvereins Wehdem-Oppendorf beim Nikolausmarkt dabei. Gekonnt formten sie gymnastische Figuren und heimsten wohlverdienten Applaus ein.

Die jüngsten Weihnachtsmarktbesucher vergnügten sich mit Spielen, Leuchtstäben und Stockbrot grillen – dabei fieberten sie doch insgeheim dem Eintreffen des Nikolauses entgegen. Der bahnte sich sodann seinen Weg durch die Menge und war im Nu umlagert von Kindern, die kleine Gedichte aufsagten. Und wenn das Gereimte vor lauter Aufregung etwas durcheinander geriet, drückte der Nikolaus schonmal ein Auge zu und holte trotzdem weihnachtliche Leckereien aus seinem großen Jutesack heraus.

„Wir freuen uns riesig, dass unser Nikolausmarkt jetzt auf dem Hof der Wärings stattfinden kann“, sagte Marion Buck, Vorsitzende des Dorfvereins, am Rande der Zusammenkunft. Gerade Auf- und Abbau gestalte sich wesentlich entspannter als am alten Platz. - hm