Besinnung auf die Idee des heiligen Fests

Schüler der Freien Evangelischen Grundschule Stemwede zeigen Musical „Lisas Weihnachtsfreude“

+ Stimmgewaltig präsentierten die Schüler der Freien Evangelischen Grundschule aus Stemwede in Espelkamp das Weihnachtsmusical und begeisterten damit mehr als 600 Zuschauer. - Foto: Jenny Giesbrecht

Espelkamp - Gespannt warteten mehr als 600 Zuschauer im Espelkamper Martinshaus. Nach und nach füllte sich die Bühne mit fast 200 Schülern der Freien Evangelischen Grundschule Stemwede. Viele Wochen hatten sie Texte und Melodien des Musicals „Lisas Weihnachtsfreude“ eingeübt.

Fünf Tage vorm großen Auftritt kam Alexander Lombardi, Mitarbeiter beim christlichen Kinder- und Jugendwerk „Wort des Lebens“ am Starnberger See, zu den Proben. Lombardi und Gregor Breier sind die Autoren des Musicals, berichtet die Schule. Als Regisseur unterstützte er die Proben und sorgte dafür, das Musical mit Licht und Ton in Szene zu setzen.

Zunächst geht es in dem Musical so stressig zu, wie es auch viele Menschen in der Vorweihnachtszeit kennen: Konflikte daheim und in der Schule, hektisches Treiben und die Suche nach passenden Geschenken auf dem überfüllten Weihnachtsmarkt. Lisa, gespielt von Fiona Neufeld, kommt zu dem Schluss: „Weihnachten kann abgeschafft werden!“ Doch da begegnet ihr im Traum Joy, die Weihnachtsfreude (ausdrucksstark gespielt und gesungen von Tiara Pries). Diese erklärt ihr mit Hilfe eines Adventskalenders die biblische Weihnachtsgeschichte. Sie hilft ihr, die Geburt Jesu Christi und damit den Sinn von Weihnachten zu verstehen, der auch im letzten Lied formuliert wird: „Er lädt Dich zu sich ein und will Dir seinen Frieden geben!“

Diese Begegnung behält Lisa dann nicht für sich, sondern erzählt es ihrer Familie, die dadurch wieder ein besinnliches Weihnachtsfest feiern kann.

Ergänzt wurden die Szenen durch Sologesänge und den stimmgewaltigen Schulchor. Mit bekannten Liedern und Melodien wie „Kling Glöckchen“ oder „Mit den Hirten will ich gehen“, aber auch neuen Kompositionen wie „Lisas Lied“ begeisterten die Kinder ihre Zuhörer so sehr, dass sie noch zwei Zugaben geben mussten. Schulleiter Willi Wall zeigte sich beeindruckt von den großen Talenten der Kinder. Er bedankte sich bei seinen Schülern, beim Kollegium und allen Unterstützern für die beeindruckende Aufführung.