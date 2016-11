Autos kollidieren im Einmündungsbereich

Beide Fahrer bleiben unverletzt

+ Der Golf Plus fuhr frontal auf den aus der Schröttinghauser Straße kommenden Wagen auf. - Fotos: Russ

Levern - Einen erheblichen Sachschaden, aber keine Verletzten hatte die Kollision zweier Autos am Mittwochabend im Ortskern von Levern zur Folge. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 58-jähriger Stemweder mit seinem Golf plus auf der vorfahrtsberechtigten Leverner Straße in Richtung Süden. Zur gleichen Zeit befuhr ein 68-jähriger Stemweder mit seinem Hyundai aus Westen kommend die Schröttinghauser Straße. Im Einmündungsbereich übersah er den aus seiner Sicht von links kommenden 58-Jährigen. Der Hyundai kam mittig auf der Leverner Straße zum Stehen und sorgte bis zum Eintreffen der Polizei für einige Verkehrsbehinderungen, der Golf hielt im Seitenbereich der Leverner Straße. Die beiden Fahrer kamen laut Polizei mit dem Schrecken davon, ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. J mer