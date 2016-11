Wenn das Herz unter Stress gerät

Dr. Andreas Hosp informiert

+ Information und praktische Demonstration: Uwe Altvater und Nora Rüter (beide DRK Rahden, v.l.) sowie Dr. Andreas Hosp und Hartmut Jork freuten sich, dass die Vortragsveranstaltung im Rahmen der Herzwochen auf reges Interesse stieß. - Foto: Schubert

Rahden - Tag und Nacht muss das menschliche Herz 7 000 Liter Blut durch das Gefäßsystem pumpen, um Organe und Muskeln mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Wenn aber Bluthochdruck, Diabetes und hohes Cholesterin Herz und Gefäße hohem Stress aussetzen, drohen Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche Herzrhythmusstörungen und Nierenversagen. Um auf diese Zusammenhänge aufmerksam zu machen, stehen die Herzwochen der Deutschen Herzstiftung unter dem Motto „Herz unter Stress“.

In Zusammenarbeit mit der Stadtsparkasse Rahden gab es am Donnerstag einen Vortrag, für den Sparkassendirektor Hartmut Jork zum neunten Mal Dr. Andreas Hosp, Leitender Oberarzt der internistischen Klinik des Krankenhauses Lübbecke-Rahden, gewinnen konnte. Rund 70 Interessierte lauschten dem Vortrag unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Bert Honsel.

Dr. Hosp stellte Risikokrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und erhöhtes Cholesterin in den Mittelpunkt. „Denn diese gehören zu den beeinflussbaren Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und werden häufig unterschätzt.“ Bluthochdruck beispielsweise tue nicht weh, sondern sei eine schleichende Erkrankung, die jahrelang keine Beschwerden verursache und unbehandelt bleiben könne. In seinen Ausführungen beleuchtete der Experte sowohl Ursachen, Risiken, Symptome und Warnhinweise, Diagnosemöglichkeiten und Behandlungsmethoden, als auch Präventionsmaßnahmen. Auch Stress im Sinne von psychosozialen Belastungen wurde als Risikofaktor einbezogen.

„Rund sieben Millionen Menschen sind in Deutschland von Diabetes Typ II betroffe, die Tendenz ist steigend“, so der Mediziner. „Uns geht es zu gut und wir leben zu gut“, unterstrich Hosp, dass vor allem der Lebensstil das Entstehen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigt. „Hohe Blutzuckerwerte zerstören auf Dauer die Blutgefäße – von der Netzhaut über die Nieren bis zu den Nerven“, so Hosp weiter. Übergewicht, ungesunde Ernährung, Rauchen und Stress trügen in hohem Maße zum Entstehen von Risikokrankheiten bei, die das Herz unter Stress setzten. Doch diese ließen sich mit einem gesunden Lebensstil und nicht zuletzt Medikamenten gut behandeln. „Eine konsequente Therapie ist wichtig, damit es nicht zum Infarkt oder anderen fatalen Komplikationen kommt“, so Dr. Hosp.

In diesem Zusammenhang informierten Uwe Altvater und Nora Rüter vom Rahdener DRK über lebensrettende Maßnahmen und demonstrierten die Anwendung eines Defibrillators. „Wenn jemand bewusstlos wird und keine Atmung feststellbar ist, ist sofortige Hilfe erforderlich.“ Den Rettungsdienst verständigen sei eine Sache, doch man solle nicht nur warten, sondern sofort etwas tun. „Schon nach drei Minuten ist der Sauerstoffvorrat im Gehirn erschöpft.“ Durch manuelle Wiederbelebungsmaßnahmen würde wertvolle Zeit gewonnen, bis ein Defi zur Hand sei. Dessen Benutzung sei völlig problemlos: „Das Gerät sagt, was man machen muss und kontrolliert selbsttätig die Anwendung. Eine Fehlbedienung ist ausgeschlossen“, betonte Altvater. Im Rahdener Stadtgebiet gibt es mittlerweile sechs solcher Geräte: im Geldautomatenraum der Stadtsparkasse, im Schwimmbad, im Vorraum der Stadtsporthalle, im Foyer des Gymnasiums, am Bahnhof und in der Volksbank in Pr. Ströhen.

