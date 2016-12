Nachdenkliche Töne

Amerikanischer Weltstar erfüllt mit ihrer kraftvollen Stimme die St. Johanniskirche

Unter dem Adventskranz in der voll besetzten St. Johanniskirche in Rahden stimmten die amerikanische Sängerin Helen Schneider und ihr Gitarrist Jo Ambros klangvolle Melodien an.

Rahden - Sie hat viel erlebt in ihrem Leben: Geboren in einer jüdischen Familie, aufgewachsen in New York, machte sich die Absolventin des klassischen Klavierstudiums schließlich einen Namen als Sängerin und Schauspielerin. Am Donnerstagabend trat Helen Schneider auf Einladung des Rahdener Vereins Kul-Tür in der St. Johanniskirche auf.

Fast zufällig tritt sie ins Scheinwerferlicht des Altarraums und richtet sich direkt ans Publikum. „Schön, dass so viele hier sitzen in diesem uralten Ding. Ist ein bisschen kalt, aber es geht“, sagt die kleine Frau mit der grau melierten Kurzhaarfrisur und den strahlenden Augen.

Sofort hat Helen Schneider mit dieser Ansprache das Publikum auf ihrer Seite. Feenhaft und zart erscheint sie neben ihrem Begleiter, dem Gitarristen Jo Ambros. Dann geht das Konzert, das den Abschluss der Kul-Tür-Veranstaltungen in diesem Jahr bildet, los: Die feingliedrigen Hände umfassen das Mikrofon und Helen Schneider beginnt zu singen, begleitet von den einfühlsamen und klangvollen Intervallen der Gitarre. Schon nach den ersten Tönen beginnt der amerikanische Weltstar zu wachsen. Ihre Stimme ist kraftvoll, groß und groovig.

Sie kann ein klangvolles Pianissimo so modulieren, das es auch in der voll besetzten Kirche bis in die letzte Reihe hörbar ist. Jeder Laut, jedes Wort bekommt eine eigene Klangfärbung.

Schneider bringt von mehreren Musikstilen etwas mit: etwas Rockiges, sie kann aber auch den Blues singen, sie hat den klassischen Gesang drauf. Ihre Stimme ist voller Facetten. Helen Schneider ist bei all ihrem Ruhm und ihrer Bekanntheit überhaupt nicht abgehoben. Sie nimmt durch ihre Geschichten, die sie zwischen ihren beeindruckend interpretierten Songs erzählt, die gespannt lauschenden Zuhörer sofort mit und überbrückt Distanzen. Die amerikanische Sängerin, die jetzt seit fast zehn Jahren in Berlin lebt, erzählt von ihrem Leben. Sie blickt zurück auf insgesamt 65 Jahre – nicht im Zorn oder mit Wehmut, sondern eher in Form der Selbstironie.

In der St. Johanniskirche ist am Donnerstagabend wenig von der ehemals für amerikanische Bürgerrechte kämpfenden Helen Schneider zu spüren. Sie war Mitglied der Friedensbewegung und hat gegen den Vietnamkrieg gekämpft, wie viele amerikanische Intellektuelle mit ihr. „Ich will jetzt hier nicht politisch werden“, stellt sie an einer Stelle klar heraus. Dennoch hörte man eine Geschichte aus ihrer Jugend, als sie Zuhause für mehrere Monate einen Vietnam-Rückkehrer beherbergten, der ganz fürchterlich unter einem Kriegstrauma litt.

Zur aktuellen Wahl merkte Schneider lediglich an: „Ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe. Es ist in den USA nicht mehr so wie früher.“

Bei ihrem Auftritt gab sich Helen Schneider in sich gekehrt, nachdenklich. Ein Mensch, der älter geworden ist und auch damit erst einmal fertig werden muss. „Meine Haare sehen nicht mehr so aus, wie auf dem Plakat. Ich versuche mich gerade wiederzuerkennen“, gibt sie unumwunden zu. Ihre Lieder seien der Spiegel ihrer Seele, ihres Empfindens.

Sie habe auch schon darüber nachgedacht aufzuhören, auch „weil ich so viele liebe Menschen verloren habe“, berichtete sie und stimmte das Publikum damit nachdenklich. Aber dann sei doch der Moment gekommen, wo sie sich entschlossen habe, jetzt erst recht weiterzumachen. Zum Glück, kann man an dieser Stelle nur sagen. Tatsächlich wäre es schade gewesen, wenn Helen Schneider verstummt wäre. Denn diese Frau hat noch sehr viel zu geben. - DK