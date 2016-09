Kradfahrer nach Unfall ins Krankenhaus

17-Jähriger verletzt sich bei Zusammenstoß

+ Das Leichtkraftrad der Marke Honda wurde bei der Kollision erheblich beschädigt; der 17-jährige Fahrer aus Diepenau ins Krankenhaus eingeliefert. - Foto: Polizei

Rahden - Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Diepenau ist bei einem Unfall in Rahden am Sonntagnachmittag leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad der Marke Honda gegen 16 Uhr auf der Eisenbahnstraße in südlicher Richtung unterwegs. In Höhe der Einmündung mit der Wellerstraße kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel einer 81-jährigen Frau aus der Gemeinde Stemwede. Die Rentnerin beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt Angaben der Polizei zufolge, nach links in die Wellerstraße abzubiegen.

Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens kümmerten sich um den 17-jährigen Kradfahrer, der anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Zweirad wurde bei der Zusammenprall und dem Sturz auf die Fahrbahn stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 4 000 Euro.