Große Wunschaktion bringt Lieblingslieder ans Licht

Besucher unterstützen die Chöre

+ Sangesfreudige Schülerinnen und Schüler der örtlichen Grundschule begeisterten die Zuhörer. - Foto: Schubert

Pr. Ströhen - Der Pr. Ströher Konzertgottesdienst am zweiten Advent erfreut sich einer ungebrochenen Beliebtheit. Die Beteiligung der örtlichen Chorwelt bescherte Pfarrer Roland Mettenbrink am Sonntagnachmittag erneut ein volles Gotteshaus, in das auch Gäste von jenseits der Landesgrenze den Weg fanden.

Der Singkreis, der Gospelchor „Amani“, die Band „Incredible“, „Solo Act“ und der Posaunenchor stimmten gewohnt souverän mit weihnachtlichen Klängen auf das Heilige Fest ein. Ganz besonderen Applaus ernteten in diesem Jahr die jungen Akteure. Mutig zeigten die Jungbläser Jarne Bollhorst, Lasse Drexhage und Marlon Lohmeier mit den Refrains aus „Jingle Bells“ und „In der Weihnachtsbäckerei“ ihr Können in der Immanuelkirche.

In einem Weihnachtsprojekt hatten zudem Kinder der örtlichen Grundschule unter der Leitung von Leta Henderson das Lied „Dezember“ eingeübt und boten dieses dar, bevor sie die Gottesdienstbesucher zu einem gemeinsamen „Oh Tannenbaum“ motivierten.

Gemeinsamkeit und vor allem das gemeinschaftliche Singen standen bei der stimmungsvollen Adventsmusik überhaupt im Mittelpunkt. „Könnt Ihr nicht mal singen?“ Immer wieder wurden die Chöre von Konzertbesuchern vergangener Jahre angesprochen, das ein oder andere Weihnachtslied ins Repertoire aufzunehmen. Kurzerhand machte Leta Henderson, die die Gesamtleitung für das Konzert inne hatte, daraus im Vorfeld eine öffentliche Wunschaktion, die in der Ortschaft sehr gut angenommen wurde.

Die meist gewünschten elf Lieder wurden zum Mitsingen für die Gemeinde in das Programm aufgenommen. „Stern über Bethlehem“ kristallisierte sich hierbei als eindeutiger Spitzenreiter heraus. Aber auch „Süßer die Glocken“, „Fröhliche Weihnacht“ und weiteres traditionelles Liedgut waren sehr gefragt.

„Es ist ein schönes Gefühl und ein ganz besonderes Gemeinschaftserlebnis, wenn ein Gotteshaus von solch vielen Stimmen warm erfüllt wird“, sprach Henderson den Besuchern des Konzertgottesdienstes viel Lob und einen großen Dank für die Mitwirkung aus.

Auch dieses Mal verlieh das anschließende Kirchencafé bei Kerzenschein dem Nachmittag einen geselligen Ausklang, noch dazu einen besonderen: Denn gemeinsam mit Pfarrer Roland Mettenbrink stießen die Gläubigen auf sein ein Vierteljahrhundert währendes engagiertes Wirken an. Gratulationen und Grußworte zum Pfarrer-Jubiläum läutete den geselligen Teil des Nachmittags ein. Bericht folgt. - Art