Diebe stehlen Whisky

Einbruch in Getränkemarkt

Rahden - Ungebetenen Besuch hatte am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein an der Eisenbahnstraße in Rahden ansässiger Getränkemarkt. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge ereignete sich dort gegen 3 Uhr ein Einbruch. Die Diebe hebelten die Eingangstür auf und brachen im Gebäude noch eine weitere Tür auf. Nach ersten Feststellungen eines Verantwortlichen des Marktes zählten mehrere Flaschen Whisky zur Beute der Unbekannten.

Ob die Kriminellen möglicherweise mit einem Fahrzeug unterwegs waren, ist unklar. Die Ermittler bitten Zeugen, denen zur angegebenen Zeit Personen oder ein Fahrzeug im Umfeld des Getränkemarktes aufgefallen sind, sich bei ihnen zu melden unter Telefon 05741 / 2770 oder per E-Mail an einbruchhinweis.minden@polizei.nrw.de.