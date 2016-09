26-Jähriger stürzt samt Rad und Kind zu Boden

Zusammenstoß mit Auto in der Innenstadt

Rahden - Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer in der Rahdener Innenstadt sind am Dienstagnachmittag zwei Beteiligte leicht verletzt worden – der 26-jährige Zweiradfahrer und sein dreijähriger Neffe, der in einem am Fahrrad angebrachten Kindersitz mitgefahren war.

Zum Unfallhergang: Eine 37-jährige Autofahrerin beabsichtigte gegen 15 Uhr einen an der Von-Roden-Straße gelegenen Parkplatz zu verlassen. Dabei kam es laut Polizei zur Kollision mit dem aus Sicht der Autofahrerin von links kommenden Radfahrer.

Der 26-Jährige pralle auf die Motorhaube und stürzte anschließend zu Boden. Sein Neffe, er trug einen Fahrradhelm, kam samt Kindersitz und Fahrrad ebenso zu Fall. Die Fahrerin des Autos hatte noch vergeblich versucht, den Unfall durch ein Bremsmanöver zu verhindern. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die beiden Verletzten und brachte sie ins Krankenhaus.