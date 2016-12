Sattelzüge prallen zusammen

33-Jähriger verletzt ins Krankenhaus / 90 000 Euro Schaden

+ Ein Lkw-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Sattelzug abbremste, und fuhr auf ihn auf. - Foto: dpa

Petershagen - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von 90 000 Euro: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls zweier Lkw auf der L 770 in Petershagen-Friedewalde am Donnerstagvormittag.

Wie die Polizei berichtet, war der 33-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Oldenburg gegen 9.30 Uhr auf der L 770 in westlicher Richtung unterwegs. Vor der Kreuzung mit der Lavelsloher Straße erkannte er offenbar nicht rechtzeitig, dass ein vor ihm fahrender Sattelzug seine Fahrt verlangsamte, um nach rechts abzubiegen. Obwohl der Mann sein tonnenschweres Fahrzeug abbremste und noch ein Ausweichmanöver versuchte, prallte sein Führerhaus gegen den Auflieger des Sattelzuges eines 53-jährigen Mannes aus dem Kalletal.

Während der seine Verletzungen später von einem Arzt behandeln lassen wollte, brachte eine Rettungswagenbesatzung den 33-jährigen Oldenburger ins Krankenhaus nach Rahden. Der Sattelzug des 53-Jährigen wurde noch an der Unfallstelle provisorisch repariert und konnte so zu einer nahe gelegenen Werkstatt gefahren werden. Der Lkw aus Oldenburg war hingegen schwer beschädigt und wurde durch ein Bergungsunternehmen abgeschleppt. Die Feuerwehr kümmerte sich unter anderem um die Reinigung der Fahrbahn. Beladen waren die Lkw mit Kies und Pellets. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.