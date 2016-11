Raubüberfall auf Bäckereifiliale

Maskierter Mann bedroht Verkäuferin mit Pistole

+ Die Polizei fahndet nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann, der in Minden eine Bäckerei überfallen hat.

Minden - Ein maskierter Räuber überfiel am Donnerstagnachmittag eine Bäckereifiliale im Mindener Ortsteil Rechtes Weserufer. Laut Polizei erbeutete er unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Überfallopfer habe später deutlich unter dem Einfluss der Geschehnisse gestanden.

Der Räuber betrat das Ladenlokal in der Bachstraße gegen 16.50 Uhr. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er von der alleine in den Geschäftsräumen anwesenden 51-jährigen Verkäuferin die Tageseinnahmen. Diese steckte das Bargeld in eine vom Täter mitgebrachte Tasche. Anschließend flüchtete der Mann.

Der Räuber wird als rund 180 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte eine normale Statur und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Maskiert war er mit einem schwarzen Tuch oder Schal vor dem Gesicht. Er sprach akzentfrei Deutsch. Aufgrund erster Hinweise liegt die Vermutung nahe, dass sich der Täter schon 10 bis 15 Minuten vor der Tat im Bereich der Bäckerei aufgehalten und eine günstige Tatmöglichkeit ohne Kundenverkehr abgewartet hat. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0571/88660.