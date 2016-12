Kater stirbt an Schussverletzung

„Plüschi“ von Diabolo-Projektilen getroffen

+ Die Polizei in Minden sucht nach einem Unbekannten, der einen dreijährigen Kater angeschossen hat. - Foto: dpa

Hartum - Ein Kater wurde am Mittwochnachmittag zwischen 15 und 15.30 Uhr im Garten eines Familienhauses an der Wasserriege in Hille-Hartim angeschossen. Laut Polizei spielte der dreijährige „Plüschi“ gemeinsam mit einer weiteren Katze im Garten des frei stehenden Hauses. Dann rief sein 33-jähriges Frauchen ihre beiden Samtpfoten ins Haus. Sofort fiel der Frau auf, dass mit dem Kater etwas nicht stimmt. „Plüschi“ erbrach sich und zog sich entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten zurück.

Die Frau ließ ihren Kater beim Tierarzt untersuchen. Der diagnostizierte nach einer Röntgenuntersuchung mindestens zwei Schussverletzungen, hervorgerufen durch ein Diabolo-Projektil, wie es von Luftpistolen und -gewehren verschossen wird. Eines steckte noch in „Plüschis“ Körper. Die Veterinär konnte seinen Patienten nicht retten, er verstarb noch am selben Abend.

Hinweise zu der Straftat nimmt die Polizei in Minden unter ihrer Rufnummer 0571/88660 entgegen.