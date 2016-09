Bus brennt komplett aus

Petershagen - Mit dem Schrecken kam am Mittwochmorgen auf der L 770 bei Eldagsen, einem Stadtteil von Petershagen, der Fahrer eines Busses davon. Sein Gefährt allerdings war nicht mehr zu retten und brannte komplett ab. Glücklicherweise befanden sich keine Passagiere an Bord.

+ Die Feuerwehr löschte das Feuer mit einem Schaumteppich. - Foto: Polizei

Der Busfahrer (57) eines Mindener Unternehmens befuhr laut der Polizei gegen 7.20 Uhr die L 770 mit dem Fahrtziel Hüde am Dümmer. Dort sollte er eine Gruppe Kinder abholen und nach Hamburg befördern. In Höhe des Speckenweg bemerkte er plötzlich eine Rauchentwicklung unter dem Fahrersitz. Ebenso wurde der Bus ohne ersichtlichen Grund langsamer. Daraufhin lenkte er das Fahrzeug sofort an den rechten Fahrbahnrand und verließ es. Unmittelbar danach stand das Fahrzeug lichterloh in Flammen.