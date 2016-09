Müllcontainerbränden halten Einsatzkräfte in Atem

Polizei geht bei Fällen in Espelkamp und Rahden von Brandstiftung aus

+ An der Kantstraße in Espelkamp hatten Unbekannte in der Nacht zu Montag gleich vier Müllcontainer in Brand gesetzt. An weiteren Stellen im Stadtgebiet sowie in Rahden gab es ebenfalls Brände. Verletzte gab es bei den Feuern nicht. - Foto: Polizei

Espelkamp / RAhden - Eine Serie von Müllcontainerbränden haben Feuerwehr und Polizei am Wochenende in Espelkamp in Atem gehalten. Auch in Rahden mussten zwei Feuer gelöscht werden. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zunächst standen am Samstagabend gegen 22.50 Uhr am Föhrenweg 1 in Espelkamp vor einem Haus mehrere Mülltonnen in Brand. Die Flammen hatten beim Eintreffen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bereits auf eine begrünte Überdachung und eine Hecke übergegriffen. Nur 25 Minuten später wurde einer Polizeistreife von einem Anwohner ein weiterer Brand eines Müllcontainers am Föhrenweg, diesmal in Höhe der Hausnummer 59, gemeldet. Die Feuerwehr löschte beide Brände.

In der Nacht zu Montag rückten die Polizisten dann gegen 1.45 Uhr zur Kantstraße aus. Als die Beamten eintrafen, brannten dort vier von einer hölzernen Verkleidung umgebene Müllcontainer in voller Ausdehnung. Erneut nur wenige Minuten später, gegen 2.09 Uhr, erreichte die Polizisten eine neuerliche Brandmeldung. Diesmal stand eine Mülltonne östlich der Rundturnhalle an der Isenstedter Straße in Flammen. In der Umgebung trafen die Einsatzkräfte zwei 19 und 24 Jahre alte Männer aus Espelkamp an. Da ihnen ein unmittelbarer Zusammenhang zu den Bränden nicht nachgewiesen werden konnte, durfte das Duo nach einer Überprüfung seinen Weg fortsetzen, heißt es im Polizeibericht.

Zuvor wurde die Polizei gegen 23.42 Uhr nach Rahden zur Straße Neuer Markt gerufen. Dort war die Feuerwehr bereits im Einsatz und hatte einen brennenden Haufen Grünschnitt und eine in Flammen stehende Mülltonne abgelöscht. Die hatten Unbekannte aus einem Holzverschlag des Hauses Neuer Markt 15 gezogen und einige Meter vom Wohnhaus entfernt in Brand gesetzt, berichtet die Polizei.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittler bitten in allen Fällen um Hinweise unter 0571/88660.