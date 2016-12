Insassen lassen junge Frau verletzt zurück

Unfallfahrer nach Kollision auf der Flucht

+ Die Fahrt des mit vier Personen besetzten Fiats endete am Mittwochabend an einem Baum. - Foto: Polizei

Espelkamp - Am Mittwochabend fuhr ein 24-Jähriger mit einem vollbesetzen Auto in Espelkamp beim Durchfahren eines Kreisels gegen einen Baum. Hierbei trugen mindestens drei Insassen des Fahrzeugs Verletzungen davon, informiert die Polizei.

Drei Personen flüchteten nach dem Unfall. Die schwer verletzte Besitzerin (26 Jahre) des Fiats, die auf dem Beifahrersitz saß, ließ man zurück. Im Rahmen der Fahndung griffen die Einsatzkräfte die zuvor auf der Rückbank sitzenden Mitfahrer (16 und 18) auf. Der vermutliche Fahrer entkam.

Gegen 20.05 Uhr hörte eine Zeugin im Bereich des Kreisels Schweriner Straße und Frotheimer Weg einen Knall. Sie eilte aus dem Haus und sah den verunfallten Wagen vor dem Baum stehen. Zu dem Zeitpunkt befanden sich zwei Paare an dem Auto. Bis auf die schwerverletzte Rahdenerin auf dem Beifahrersitz entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei die Beteiligten vom Unfallort. Das Pärchen, das im Fond des Fiats gesessen hatte, konnte eine Streifenwagenbesatzung in der Nähe des Unfallortes aufgreifen. Der vermeintliche Fahrer, der auch nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wurde nicht ergriffen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der mit den vier Personen besetzte Fiat Panda durch den Kreisel. Hierbei verlor der Espelkampe an der nördlichen Ausfahrt des Kreisels den Vermutungen der Polizisten zufolge die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam nach links von der Straße ab und krachte gegen den Baum in Höhe des Eckhauses an der Frotheimer zur Schweriner Straße.

Die Behandlung der Verletzten erfolgte im Rahdener Krankenhaus. Der Fiat hat nur noch Schrottwert und wurde abgeschleppt. Den Schaden wird im Polizeibericht mit rund 6 000 Euro beziffert.