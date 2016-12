Fahrer stirbt bei Unfall in Espelkamp

Wagen stürzt in vier Meter tiefen Graben

+ Das Auto stürzte in einen Graben. Der Insasse verstarb noch an der Unfallstelle. - Foto: Polizei

Espelkamp - Auf der Osnabrücker Straße (L 770) in Espelkamp kam es am Sonntag gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jährige Autofahrer aus Stadthagen am Unfallort verstarb.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr der 70-Jährige die L 770 in Richtung Westen. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in einen etwa vier Meter tiefen Graben, wo sein Wagen schließlich vor einem Weidezaun zum Stillstand kam.

Anwesende Ersthelfer sowie später der hinzugerufene Notarzt konnten den bereits bewusstlosen Fahrer nicht mehr reanimieren, sodass dieser noch an der Unfallstelle verstarb, heißt es im Polizeibericht.

Ersten Hinweisen zufolge könnte der Fahrer bereits während der Fahrt schwere gesundheitliche Probleme bekommen haben, die im Weiteren zum Verkehrsunfall geführt haben könnten.

Da an der Unfallstelle diverse Betriebsstoffe ausliefen, war neben Polizei, Notarzt und Rettungswagen auch die Feuerwehr zum Abtragen des Erdreiches vor Ort. Der im Graben befindliche Wagen wurde laut Polizei mit einem Abschlepper mit Kranausleger geborgen.