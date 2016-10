Diebe schlagen Scheibe mit Gullideckel ein

Einbruch in Espelkamper Gaststätte

+ Mit einem Gullideckel schlugen die Einbrecher sie Scheibe ein. - Foto: Polizei

Espelkamp. Unbekannte suchten in der Nacht zu Montag eine Gaststätte in der Innenstadt von Espelkamp heim. Zwischen kurz nach Mitternacht und 6.30 Uhr früh entnahmen die Einbrecher zunächst in der Breslauer Straße vom Vorplatz des Brunnens einen Gullideckel. Damit schlugen sie dann ersten Ermittlungen der Polizei zufolge eine Scheibe des Lokals ein. Drinnen öffneten sie gewaltsam zwei Spielautomaten und entwendeten die Münzbehälter. Die Schadenshöhe befindet sich im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Lübbecke unter Telefon 05741 / 2770 entgegen.