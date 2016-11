Verkehrsunfall

Walsrode - Ein 80 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Walsrode im Heidekreis gestorben.

Der Mann habe am frühen Samstagabend bei Dunkelheit eine unbeleuchtete Straße überquert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei erfasste ihn der Wagen einer 19-Jährigen. Der 80-Jährige starb trotz der Rettungsversuche noch am Unfallort.

dpa

