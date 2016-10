Mann misshandelt Kneipenbekanntschaft

Polizei sucht Peiniger

+ © Polizei Phantombild des Verdächtigen. © Polizei

Walsrode - Aus einer netten Kneipenbekanntschaft wurde der blanke Horror. Nachdem eine 39-jährige Frau in einer Kneipe in der Walsroder Innenstadt am Mittwoch Kontakt zu einem Gast gefunden hatte und die beiden sich in ihrer Wohnung weiter vergnügten, schlug die Stimmung um.

Der Mann wurde aggressiv, gewalttätig und nötigte die Frau zu sexuellen Handlungen. Der Täter ist etwa 40 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß und schlank. Er trug kurze blonde Haare und hatte ein gepflegtes Aussehen. Unterwegs war er mit einem silbergrauen Fahrzeug. Hinweise an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau, Telefon 05191/93800.