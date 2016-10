Geschenkideen und Leckeres

Hobbymeile Nordkampen

+ Viel zu entdecken gibt es an verschiedenen Stellen. - Foto: Röttjer

Nordkampen - Zur 18. Hobbymeile unter dem Motto „Bummeln, Schnacken & Genießen“ lädt Nordkampen für Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. November, ein. Wie in den Vorjahren steht das zwischen Walsrode und Verden gelegene Dorf am ersten vollen Wochenende im November ganz im Zeichen der Veranstaltung, die mittlerweile zum Treffpunkt über den Landkreis hinaus geworden ist und mit vorweihnachtlichem Flair auf die festliche Zeit einstimmt.

Bei einem ausgedehnten Spaziergang durch das kleine Dorf findet der Gast an verschiedenen Stellen ideenreiche Handwerksarbeiten sowie Geschenkideen und Dekoration für die Weihnachtszeit, entdeckt kulinarische Leckereien und trifft viele bekannte Gesichter. Bei einem Klönschnack werden auch gerne Neuigkeiten ausgetauscht. Ob in der Handwerksbackstube der Landbäckerei Meyer, in Weetmüllers Hofcafé oder auf dem Schnuckenhof Gruner – hier findet jeder einen leckeren Sonntagsschmaus.

Insgesamt etwa 60 Stände warten auf zahlreiche Besucher. Auch im Nordkämper Dörpshus und auf dem Hof Rosebrock gibt es dieses Jahr viele Aussteller. Neben diversen Flohmarktflächen erwartet die Gäste eine Zuchtkaninchenausstellung. Auf dem Hof von Rolf Meyer kommen die Fans alter Landmaschinen auf ihre Kosten und am Sonntag wird auf dem Hof Diercks für die Kinder Ponyreiten angeboten. Am Dörpshus steht am Sonntag eine Hüpfburg und eine Schminkecke für Kinder. Ebenfalls am Sonntag finden Interessierte eine große Auswahl beim Bauernmarkt auf dem Hof Ahrens.

Die Hobbymeile findet zum 18. Mal statt, und sicherlich werden wieder Tausende Besucher am Sonnabend, von 13 bis 18 Uhr, und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, in den kleinen Ort kommen.

rö