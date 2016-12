Gelungene Veranstaltung in den BBS Walsrode

+ Mit zahlreichen Köstlichkeiten wurden die Teilnehmer des „Abends der Betriebe“ kulinarisch verwöhnt. - Foto: Ehlers

Walsrode - Ein Abend nur für Unternehmen und deren Inhaber sowie Lehrer der Berufsbildenden Schulen (BBS) Walsrode: Mehr als 60 Ausbildungspartner aus allen Angebotsbereichen der dualen und schulischen Ausbildung, die der BBS Walsrode verbunden sind, waren der Einladung der Schulleitung zum „Abend der Betriebe“ gefolgt.

Seit einem Jahr ist die Integration von Geflüchteten im Schulleben der BBS präsent. Mehr als 100 Schüler aus unterschiedlichen Krisenländern werden in diesem Schuljahr mit Deutsch-Unterricht versorgt. Als zusätzliches Angebot bieten die BBS Walsrode Unterricht in den Werkstätten an. „Über praktische Arbeiten findet sehr viel Kommunikation statt“, betonte Schulleiter André Kwiatkowski einleitend.

Die Nachfrage nach Auszubildenden, speziell im Handwerk, sei zurzeit groß. Ein großes Potenzial biete die Integration von Flüchtlingen.

Markus Köppke vom Arbeitgeber-Service Walsrode der Agentur für Arbeit zeigte Betriebsinhabern in einem Impulsvortrag Wege auf, um Geflüchteten die Integration durch Praktika und Ausbildung zu ermöglichen. In vielen Gesprächen zwischen Lehrern und Ausbildungsbetrieben war dieser Impuls beim zweiten „Abend der Betriebe“ eine erste Gesprächsgrundlage.

Einen kulinarischen Genuss bot das Buffet, das den Gästen von den Auszubildenden des dritten Lehrjahres der Bäcker und der Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege – Schwerpunkt persönliche Assistenz – präsentiert wurde.

„Den neuen Rahmen für ein zwangloses Gespräch zwischen beiden Ausbildungspartnern haben beide Seiten sichtlich genossen“, so Kwiatkowski rückblickend.

