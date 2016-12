Vocaldente: Neues Programm

A-cappella-Ensemble tritt am 7. Januar im Rethemer Burghof auf / Vorverkauf läuft

+ Die fünf Sänger von Vocaldente sind im Januar im Rethemer Burghof zu Gast. - Foto: Maik Reishaus

Rethem - Der Burghof-Verein Rethem präsentiert am Samstag, 7. Januar, um 20 Uhr, die A-cappella-Formation Vocaldente. Die fünf Sänger werden die Burghof-Bühne nicht zum ersten Mal im wahrsten Sinne des Wortes zum Beben bringen. Grund sind der mehrstimmige Gesang auf hohem Niveau, die dynamischen Choreographien, die Natürlichkeit und ihr Charme, so die Pressemitteilung.

Auch international hätten Vocaldente Aufsehen erregt und die Juroren aus allen Bereichen der Vokal- und A-cappella-Musik überzeugt, von Klassik bis Voice-Pop. Das Quintett ist Preisträger bei den größten und bedeutendsten nationalen wie internationalen Vokal- und A-cappella-Wettbewerben in Asien, Europa und den USA.

Ohne technische Hilfsmittel, Verstärker und Effekte formen Vocaldente ihre Klänge rein akustisch und mit klassischen Mitteln.

Das Repertoire umfasst die Unterhaltungsmusik der vergangenen 100 Jahre von den Goldenen Zwanzigern bis hin zum aktuellen Popsong. Mit dieser Mischung hätten die smarten Sänger eine einzigartige und unmittelbare Form des A-cappella-Gesangs geschaffen, die berühre und mitreiße, heißt es weiter.

Über 100 Konzerte und Auftritte jährlich führten das Quintett durch die gesamte Bundesrepublik, das europäische Ausland und auf mehrwöchige Tourneen in die USA sowie nach Hongkong, Singapur, Südkorea, Japan und Taiwan. Das Ensemble war zu Gast auf den bekanntesten nationalen und internationalen A-cappella-Festivals sowie regelmäßig auf Empfängen und Feiern der deutschen Botschaften und Konsulate.

Karten für das Konzert in Rethem gibt es in Rethem bei Mode-Wulff, im Hol’-Ab-Getränkemarkt und in der Knips- und Kritzelkiste, in Walsrode in der Buchhandlung Heine und bei Völxen, sowie in Verden im Ranck Store. Die Tickets kosten im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Für Schüler, Studenten, Auszubildende und Schwerbehinderte gibt es ermäßigte Karten für zwölf Euro.