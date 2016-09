„Über‘n Jordan und zurück“

Hollige/Altenboitzen - Von Klaus Müller. Carsten Recht ist ein „Eisenbahn-Verrückter“, ein sympathischer Norddeutscher, der zwar manchmal abzuheben droht, aber immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Und er ist leidenschaftlicher Vertreter einer möglichen touristischen Attraktion in Walsrodes Ortsteil Hollige, die sich noch ein wenig im Dornröschenschlaf befindet.

Die uralte Böhmetalbahn lockte in diesem Jahr gut 15 Prozent mehr Besucher in die beiden kleinen Dorfer Hollige und Altenboitzen. Sie brachten Geld in die Region und unterstützten zugleich die ehrgeizigen Vorhaben der Kleinbahn ein wenig. „Aber wir möchten noch mehr, als die 1,2 Kilometer zwischen dem Holliger und dem kleinen Wellblechbahnhof in Altenboitzen nutzen zu dürfen und haben zurzeit einen Antrag gestellt, dass sie noch weitere 1,5 Kilometer bis an die Kreisstraße kurz vor Böhme fahren darf. Wir sind in guter Hoffnung, dass es klappt“, sagt Geschäftsführer Carsten Recht.