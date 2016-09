Siedlungsspuren gefunden

Rethem - Da in den Akten der Denkmalpflege auf dem Acker, wo in Rethem das Neubaugebiet Mühlenfeld IV entstehen soll, eine Fundstreuung verzeichnet war, wurde die Fläche im Vorfeld der geplanten Erschließung auf ihr archäologisches Potenzial untersucht werden – mit Erfolg, wie Kreisarchäologe Dirk Hering der Presse mitteilte.

Mit dem Bagger seien rasterartig mehrere Schnitte gegraben und die Mutterbodenschicht etwa 50 Zentimeter tief abgetragen worden.

+ Es wurden Bodenverfärbungen gefunden.

In einigen Bereichen hätten sie tatsächlich Bodenverfärbungen als Reste von Gruben und Pfostenlöchern entdeckt, die auf eine Besiedlung möglicherweise in der Eisenzeit schließen ließen. Zumindest sprächen für diese Datierung eine Anzahl von Keramikscherben, Spinnwirtel (Handspindeln), ein Reibe- und ein Mahlstein, die sich in den verfüllten Siedlungsgruben gefunden hätten. Eine große Anzahl an gebrannten und daher bestens erhaltenen Eicheln gebe Hinweise auf die Ernährungsgewohnheiten der Vorfahren in der Region.