Rethem im Ausnahmezustand

Die Ortsdurchfahrt Rethem war für die Sanierungsarbeiten an der B 209 voll gesperrt.

Rethem - Es ist schwer festzustellen, wer sich mehr ärgert, die Rethemer, die nicht Richtung Walsrode aus ihrer Stadt herauskönnen oder zumindest nur über Umwege, oder diejenigen, die mit ihren Autos von außerhalb nicht über die Allerbrücke in die Stadt hineinfahren können. Wegen der Sanierung ist die B209 im Bereich Rethem längere Zeit von Sperrungen betroffen.

Niemand ist glücklich, vor allem die Geschäftsleute befürchten Einbußen. Andererseits besteht bei den meisten auch Verständnis, zumindest hinsichtlich der Baumaßnahme. Nicht wenige Menschen fragen sich allerdings, ob das Ganze nicht anders hätte geplant und durchgeführt werden können.

+ Schäden an der Straße von Alten- nach Kirchwahlingen. © Bätje

Unannehmlichkeiten bringt die Sperrung der B 209 auf jeden Fall für diejenigen, die auf die andere Seite der Aller fahren wollen. Dazu gehören Betroffene, die in Walsrode arbeiten, ältere Menschen, die zum Arzt nach Rethem müssen und denen ein Marsch von den Parkplätzen an der Allerbrücke bis zur Praxis Heitmann/Zink oder Klaus und Julia Dellbrügge nicht zuzumuten ist. Für alle Bürger, die nach Bomlitz oder Fallingbostel möchten, hält sich der Umweg in Grenzen.