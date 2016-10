Kranzbinden in Rohrigs Scheune

Mit Kind und Kegel

+ Viele Helfer beteiligten sich am Kranzbinden. - Foto: Bätje

Altenwahlingen - Erntefest wird in Altenwahlingen schon seit ein paar Jahren nicht mehr gefeiert. Dennoch gehört das Binden der Erntekrone zu den Höhepunkten im dörflichen Leben. Traditionell schmückt die Krone anschließend die Kirche in Kirchwahlingen.

Auch diesmal hatten sich wieder zahlreiche Einwohner mit Kind und Kegel in Rohrigs Scheune eingefunden, um beim Binden zu helfen. Auf dem Hof war ein mit Speisen und Getränken üppig gedeckter Tisch aufgebaut worden, so dass niemand darben musste. Eine Sitzecke mit Feuerkorb lud zum Plaudern ein. Alles in allem war es ein unterhaltsamer, geselliger Abend.

bä