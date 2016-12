„Beitrag zum Gemeindewohl ist vorbildlich“

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Altenwahlingen / Drei Beförderungen

+ Ortsbrandmeister Willi Sprengel mit den Beförderten Lukas Schultz, Torsten Bollmann und Jochen Bunke (v.l.). - Foto: Bätje

Altenwahlingen - Anlässlich der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Altenwahlingen berichtete der erste Vorsitzende Willi Sprengel von diversen Aktivitäten. Es habe drei Brandeinsätze in Rethem-Moor, Wohlendorf und Häuslingen sowie drei Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen und beim Beseitigen einer Ölspur gegeben.

Gesellige Veranstaltungen seien nicht zu kurz gekommen: Sprengel nannte die Stichworte Kohltour, Sommerfest des Heidehortes, Radtour mit anschließender „Bahnreise“ und Laternenumzug.

Bei den Wettkämpfen auf Gemeinde- und Kreisebene hätten die Altenwahlinger recht gut abgeschnitten. Der Sieg bei den Gemeindewettkämpfen in Bierde sei dann einer der größten Erfolge gewesen, den die Altenwahlinger Wehr je habe verzeichnen können. Mit Platz sieben beim Kreiswettbewerb in Sprengel seien sie mehr als zufrieden gewesen. Auch an diversen Lehrgänge hätten die Wahlinger teilgenommen.

Kassierer Hannes Bunke berichtete von einem beträchtlichen Überschuss.

Jugendwart Andreas Herzog lobte seine engagierte, aber sehr kleine Gruppe und würde sich über Zuwachs freuen. Er sprach von 30 Treffen mit einer Beteiligung von 85 Prozent. Zum Programm gehörten Spiele, Theorie und Praxis. Die Jungen und Mädchen hätten Unrat am Deich beseitigt, dreimal Altpapier gesammelt und am Zeltlager in Fallingbostel teilgenommen.

Sprengel beförderte Lukas Schultz zum Feuerwehrmann, Torsten Bollmann zum Oberfeuerwehrmann und Jochen Bunke zum Hauptfeuerwehrmann.

In ihren Grußworten hoben Samtgemeindebürgermeister Cort-Brün Voige sowie Gemeindebrandmeister Georg Mahler hervor, dass die Altenwahlinger Wehr fest in der Dorfgemeinschaft verankert sei. Die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung könne nicht besser sein. Mahler: „Euer Beitrag zum Gemeindewohl ist vorbildlich, es ist gut, was ihr geleistet habt.“

Der Vorsitzende wies am Schluss schon einmal auf die traditionelle Kohltour der Wehr am Sonnabend, 28. Januar, hin. - bä