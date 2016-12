Aller-Leine-Tal: Drei Auszeichnungen

Wirtschaftsministerium vergibt Qualitätszertifikate

+ Staatssekretärin Daniela Behrens überreichte die Auszeichnung an Björn Gehrs (l.) und Alexander Bleifuß. - Foto: Henning Scheffen

Aller-Leine-Tal - 50 Qualitätszertifikate vergab das niedersächsische Wirtschaftsministerium an Betriebe und Anbieter touristischer Dienstleistungen. Mit drei Initiativen trägt die Landesregierung zur nachhaltigen Verbesserung und Stärkung der Qualität im Niedersachsentourismus bei. Das teilt der Zweckverband Aller-Leine-Tal mit.

Inga Zimolong erhielt in Hannover für das Hotel Heide Kröpke in Essel das Zertifikat „Reisen für Alle“, Alex Wesely für das Hotel Michel & Friends in Hodenhagen das Zertifikat „KinderFerienLand“ sowie Björn Gehrs und Alexander Bleifuß die Auszeichnung „ServiceQualität Deutschland“ für den Zweckverband Aller-Leine-Tal.

Mit „Reisen für Alle“ zeige das Heide Kröpke der Mitteilung zufolge, dass es auf die Bedürfnisse von Gästen mit Beeinträchtigungen eingehe. Das Angebot eigne sich für alle Reisenden, darunter Senioren, Menschen mit Behinderung oder Familien mit Kinderwagen. „Wir freuen uns, Teil dieser bundesweiten Initiative zu sein und unseren Gästen somit einen noch besseren Service bieten zu können“, so Zimolong.

Mit „KinderFerienLand“ stelle Michel & Friends die besondere Kinderfreundlichkeit seines Angebots unter Beweis, heißt es weiter. „Familienurlauber sind uns wichtig. Deshalb orientieren wir uns an ihren Erwartungen und arbeiten im Rahmen der Initiative an einer konsequenten, gezielten und vor allem nachhaltigen Verbesserung unserer Leistungen“, erläutert Wesely.

Dass Kundenwünsche ernst genommen werden, zeigten auch der Zweckverband Aller-Leine-Tal und die Touristinformationen in Rethem, Hodenhagen und Schwarmstedt. Die verliehene Zertifizierung „ServiceQualität Deutschland“ ist ein Schulungs- und Qualifizierungsprogramm. Es hilft Betrieben, angebotene Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und über einen optimierten Service die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu sichern Der Zweckverband nimmt gemeinsam mit über 3 500 weiteren Betrieben an der bundesweiten Initiative zur Verbesserung der Servicequalität teil.