Auf Feldweg überfallen 

180 Euro erbeutet

Wietzendorf - Ein 20 Jahre alter Wietzendorfer wurde am Mittwoch, gegen 17.25 Uhr auf der Verlängerung des Fluitweges in Wietzendorf überfallen.

Auf dem Verbindungsweg zu einem Wohngebiet sprachen zwei Männer das Opfer an und lockten es unter einem Vorwand auf einem Feldweg, berichtet ein Polizeisprecher. Einer der Täter zeigte eine Waffe.

Das Opfer wurde an seiner Jacke festgehalten, konnte jedoch ohne diese fliehen. Die Jacke wurde später ohne Bargeld und Telefon am Tatort aufgefunden. Die Täter erbeuteten 180 Euro Bargeld und ein Handy der Marke Samsung S7. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Rubriklistenbild: © dpa