Weiße Löwenbabys im Serengeti-Park: Es sind Jungs!

Erste Untersuchung

Hodenhagen - Die drei kleinen Weißen Löwenbabys im Serengeti-Park Hodenhagen haben am Dienstag ihre erste tierärztliche Untersuchung samt Impfung über sich ergehen lassen. Das Ergebnis: Alle drei sind gesund, munter und sehr gut entwickelt. Und nun ist auch das Geschlecht der Löwen bekannt.

Die drei seltenen Raubkatzenkinder sind am 23. September in Hodenhagen geboren. Ihre Eltern sind Mutter Bella (2013) und der Kater Nelson (2010).

Da es sich um den ersten Wurf von Bella handelt und sich die Jungtiere vom Tag ihrer Geburt an augenscheinlich gesund und munter gezeigt haben, wurde bisher auf eine tierärztliche Untersuchung und jeden menschlichen Direktkontakt verzichtet. „Wir wollen jedes Risiko einer Abstoßung der Kleinen durch ihre Mutter vermeiden. Daher hat die nun fällige Impfung auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, um die Erstlingsmutter Bella nicht unnötig zu beunruhigen.“, erklärt Mitinhaber und Geschäftsführer des Serengeti-Parks, Fabrizio Sepe, das Vorgehen.

Löwenurin für die Ärztin

Damit den Jungtieren durch den menschlichen Kontakt möglichst keine fremden Gerüche anhaften bleiben, haben Serengeti-Tierärztin Julia Bohner und Raubtierpflegerin Eva Koziel vor der Untersuchung ihre Kleidung mit Einstreu aus Bellas Stall eingerieben. „Dass man auch mal intensiv nach Löwenurin riecht, gehört zum Leben als Zootierärztin dazu.“, sagt Bohner mit einem Augenzwinkern.

Bohner hat bei der Untersuchung auch das bisher noch große Geheimnis der Junglöwen gelüftet: Es handelt sich bei den Dreien eindeutig um Männchen.

Die Tierpfleger gaben den Katern die afrikanischen Namen: Taio (geboren zum glücklich sein), Mojo (der Glücksbringer) und Amari (der Starke).

Entspannte Mutter

„Wir sind sehr erleichtert, dass der notwendige Eingriff so gut verlaufen ist und Bella ihre Jungen nach wie vor liebevoll umsorgt. Der nächste große Schritt im Leben der Junglöwen wird die Vergesellschaftung mit ihrem Rudel im Frühjahr 2017 sein.“, so Dr. Fabrizio Sepe. Wenn der Serengeti-Park am 01. April 2017 in die neue Saison startet, werden Taio, Mojo und Amari erstmals auch von den Besuchern in ihrem Gehege beobachtet werden können.

Im Serengeti-Park Hodenhagen leben zusammen mit den drei Jungtieren neun Weiße Löwen.