„Wunderbare Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen“

Bürgermeister Andreas Bovenschulte eröffnet auf dem Marktplatz in Kirchweyhe den „Weyhnachtsmarkt“

+ Das Budendorf auf dem Marktplatz wirkt erneut als Publikumsmagnet. - Foto: Husmann

Kirchweyhe - Von Heiner Büntemeyer. Mit dem Choral „Macht hoch die Tür“ hat der Posaunenchor der Weyher Felicianuskirche unter der Leitung von Oskar Alemany den Kirchweyher „Weyhnachtsmarkt“ musikalisch eröffnet. Anschließend bekannte sich Heinz-Hermann Kuhlmann zu diesem Markt, der in jedem Jahr „größeren Anklang findet“. Er dankte allen, die dazu beigetragen haben, ganz besonders Achim Grunemann und seiner Künstlergruppe, die weiter an der Ausgestaltung der Weihnachtskrippe gearbeitet haben. Diese Krippe sei in der Region einzigartig, es lohne sich, nach Weyhe zu kommen. Kuhlmann bedankte sich bei der Familie van Uum, die dem Markt „eine wunderbar gewachsene Weißtanne“ mit zwei Spitzen überlassen hatte und wünschte allen Besuchern für 42 Markttage Muße und viel Spaß.

Offiziell eröffnete Bürgermeister Andreas Bovenschulte den Markt. Auch er bezeichnete den „Weyhnachtsmarkt“ als einen der schönsten in der Region und bedankte sich bei Heinz-Hermann Kuhlmann für die Organisation. Dieser Markt bietet laut Bürgermeister eine „wunderbare Möglichkeit, mit Nachbarn und Freunden ins Gespräch zu kommen“ und auszuspannen. Er wünschte allen Besuchern „eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit“. Anschließend unternahmen die Gäste einen ersten Rundgang über den Markt mit seinem Mix aus kunsthandwerklichen und kulinarischen Angeboten. Bis zum 23. Dezember ist der „Weyhnachtsmarkt“ von montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr und sonnabends und sonntags von 13 bis 21 Uhr geöffnet.