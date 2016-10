Warme Worte, Präsentkorb und Blumenstrauß zum Abschied

Feierstunde am Donnerstagabend für verdiente Ratsmitglieder

+ Sind ausgeschieden: Sandra Drazenovic, Rudolf Dyk, Janin Hornburg, Roswitha Pilz-Montserrat, Wilfried Helms, Mara Lancker und Bernd Brickmann (v.l.n.r.). Bürgermeister Andreas Bovenschulte (3.v.r.) überreichte Blumensträuße. - Foto: Schritt

WEYHE - Von Sigi Schritt. In einer emotionalen Feierstunde hat Bürgermeister Andreas Bovenschulte am Donnerstagabend mehrere Kommunalpolitiker verabschiedet, die dem neuen Rat nicht mehr angehören werden. Für jeden einzelnen fand der Verwaltungschef lobende Worte – manche bekamen glasige Augen.

Bovenschulte blickte auf die vergangenen fünf Jahre zurück, in der manches Thema vielleicht heiß diskutiert, die Diskussion selbst aber nie persönlich wurde. Außerdem dankte Bovenschulte im Ratssaal – zusammen mit Gwendolin Jungblut vom Niedersächsischen Städtetag – Ingrid Söfty (CDU) und Jürgen Borchers (SPD) für ihr 25-jähriges Engagement in Rat und anderen Gremien.

Blumensträuße und Präsentkörbe standen für die zwölf ausscheidenden Ratsmitglieder bereit, acht von ihnen holten sie ab. „Sie bringen gemeinsam 104 Jahre, drei Monate und 13 Tage kommunalpolitisches Engagement auf die Waage“, rechnete der Bürgermeister vor. Eine Ratsmitgliedschaft sei keine Einzelleistung, die Politik sei vielmehr ein Teamspiel. Erfolg definiert der Verwaltungschef nicht in der persönlichen Profilierung, sondern in der Gremienarbeit, um die Gemeinde voranzubringen. Er erinnerte an wegweisende Entscheidungen, etwa den Bau des Feuerwehrgerätehauses in Leeste.

Als ein Sinnbild für Höflichkeit bezeichnete er die promovierte Ratsfrau RoswithaPilz-Montserrat (CDU), die nach 15 Jahren ausscheidet. Ein prägendes Wirken als Vorsitzender des Schulausschusses bescheinigte Bovenschulte Bernd Brickmann (CDU, 10 Jahre), der sich die Leitung nie aus der Hand hatte nehmen lassen. Wilfried Helms (CDU, 10 Jahre) ist jemand, der laut Verwaltungschef in Sudweyhe „sehr verankert ist“. „Ein Mittel gegen Politikverdrossenheit? Das ist Helms“. Bovenschulte schätzte bei der Christdemokratin Mara Lancker (10 Jahre) ihren juristischen Sachverstand und die „glasklare Auffassung“.

Ebenso mit seinen Beiträgen habe Hans-Jürgen Peter (Grüne, 8 Jahre) die Gemeinde vorangebracht. „Sein kreatives Querdenken hat Freude bereitet.“

Sandra Drazenovic (SPD) war fünf Jahre im Rat und habe ihre Sichtweise als Mitglied der Feuerwehr im Ausschuss für Ordnung und Soziales eingebracht, so Bovenschulte.

„Rudy Dyk ist vor fünf Jahren von der Linken zur SPD gekommen“, blickte Bovenschulte zurück. Er kenne seine Grundüberzeugung, sich für eine solidarische Gesellschaft einzusetzen. „Es gab sehr konkrete Hinweise, wo Dinge nicht gelaufen sind. Ob Lärm in Schwimmhallen oder Deckenplatten, die heruntergekommen sind. Er hat die Verwaltung nie bloßgestellt und den Menschen viel gebracht.“

Ihren Sachverstand als ehemalige Abiturientin der KGS Leeste hat Bovenschulte bei Janin Hornburg (Grüne, 5 Jahre) in der Diskussion um die Sanierung der Bildungsstätte besonders gewürdigt. Es habe ihn gefreut, dass sich zu zurücklegenden Baumaßnahmen mitunter auch positiv äußerte. Hornburg habe unterm Strich den Eindruck hinterlassen, dass man mit unterschiedlichen Sichtweisen gute Politik machen könne.

Da Heike Ozanna (Grüne, 15 Jahre), Gerlind Steiner-Klaiber (SPD, 10 Jahre), Jan Karbowiak (Grüne, 5 Jahre) und Matthias Pieper (SPD, 5 Jahre) an der Feierstunde nicht an der Feierstunde teilnahmen, werde eine entsprechende Würdigung nachgereicht.

Dagegen bleiben die geehrten Ingrid Söfty und Jürgen Borchers dem nächsten Rat erhalten. Bovenschulte sagte über seine Stellvertreterin, dass sie „unglaublich tief in der Gemeinde verankert ist. Sie wurde hier geboren, war selbstständig und bekleidet Ehrenämter.“ Der Rathauschef sieht es positiv, dass Söfty „überzeugte Christdemokratin“ sei, die sich in keiner Weise von ihrer Partei distanzierte und gleichzeitig in der Lage sei, eine überparteiliche Diskussion zum Wohl der Gemeinde zu führen. „Söfty hat eine klare Wertehaltung, insbesondere wenn es um Flüchtlinge und Flagge zeigen gegen rechts gilt.“

„Du hast mit deiner Laudatio eine Punktlandung hingelegt. Ich habe daran nichts auszusetzen. Die kann ich einstimmig annehmen“, dankte Söfty. Sie habe 1991 kandidiert, weil sie mit Entscheidungen nicht zufrieden gewesen sei. „Ich bekam den letzten Platz und ein Direktmandat.“ Als „Kücken“ musste sie lernen, für ihre Ideen Mehrheiten innerhalb der Partei, der Fraktion und im Rat zu finden. „Ich liebe die Gemeinde. Setze mich gerne für sie ein. Die Mandatstätigkeit ist ein Teil meines Lebens geworden.“

Eine ebenso tiefe Verwurzelung in der Wesergemeinde bescheinigte Bovenschulte Jürgen Borchers. „Wenn man mit ihm rumgeht, stellt man fest, dass jeder ihn kennt und grüßt.“ Der Sozialdemokrat zähle eben nicht „zu den abgehobenenen Eliten“. Die Diskussion auf Augenhöhe sei seine Stärke.

Borchers sei überdies kein Anhänger eines falschen Pragmatismus: „Was nützt mir der schönste Bahnhof, wenn im Tunnel das Wasser steht.“ Die Hartnäckigkeit, das Problem zu benennen, habe sich ausgezahlt. Letztendlich habe sich die Deutsche Bahn bewegt.