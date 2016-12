Tausendsassa bei der Feuerwehr

Ära Norbert Warnke endet an Silvester

+ Auch das gehört zum Job des Gemeindebrandmeisters: Er berät im Rathaus den Fachausschuss Feuerwehr. - Foto: Schritt

WEYHE - Von Sigi Schritt. Ob er nach 30 Jahren in Leitungsfunktionen bei der Weyher Feuerwehr ins einfache Glied zurückkehren kann? Norbert Warnke fällt es schwer, auf diese Frage eine Antwort zu geben. „Ich kenne mich“, begründet er sein Zögern. Er will sich aber zwingen. An Silvester endet seine Dienstzeit als Ehrenbeamter in der Funktion des Gemeindebrandmeisters. Sollte „seine“ Ortsfeuerwehr in der Neujahrsnacht bereits Einsätze fahren, nimmt er hinten im Auto Platz. „Mein Gruppenführer sagt dann, was ich zu tun habe.

Seit 2005 ist Norbert Warnke Gemeindebrandmeister und war in dieser Funktion bis jetzt für 2 504 Einsätze verantwortlich. Insgesamt hat er etwa an 3 000 teilgenommen. „Ein Einsatz ist gut, wenn kein Mensch zu Schaden gekommen ist, die hohen Sachwerte gerettet sind und das Zusammenspiel aller Kräfte geklappt hat.“

Es gibt allerdings welche, die brennen sich ein, wie beispielsweise seine erste große Lage – ein Dachstuhlbrand an der Straße „Im kleinen Bruch“. Den hatte er damals im Alter von 30 Jahren als Ortsbrandmeister geleitet. „Ich kann noch genau an die Situation erinnern. Dabei kam eine Frau ums Leben.“ Schließt er die Augen, kommt dieser Fall wieder hoch. „Er hat mich sehr berührt.“ Warnke stellte sich oft die Frage, ob er oder seine Kameraden den Tod hätten verhindern können. „Nein, wir haben keine Fehler gemacht. Aber als junger Mann habe ich das nicht verstanden.“

Damals hatte es keinen Notfallseelsorger wie später Ele Brusermann und jetzt Holger Tietz sowie mit Thomas Wichmann als Mediziner gegeben. Er habe sich erfolgreich dafür stark gemacht, dass dieser Posten in der Weyher Feuerwehr besetzt wird.

Beim jüngsten Blaulicht-Gottesdienst, den er ebenfalls befürwortet und unterstützt hatte, habe er auch einen Stein auf den Altar gelegt, um die Bilder im Kopf symbolisch vor Gott auszubreiten. „Ich habe viele schlimme Unglücke erlebt und Freunde verloren. Das bleibt in dieser langen Zeit nicht aus“, so Warnke. Es mache nachdenklich.

Welche Alarmierungen blieben besonders im Gedächtnis? Er führt den Bootshallenbrand in Dreye an. „Ich bin damals über Kirchweyhe gefahren. Den Feuerschein und der Qualm sahen aus, als ob halb Dreye brennt. Sowas vergisst du nicht. Gebrannt hatte eine Halle, deren Bretter getränkt waren. Das war die alte Kantine der Jute in Delmenhorst.“ Als das Feuer gelöscht war, habe der Brandstifter Stunden später nochmal zugeschlagen, und zwei Monate später ein weiteres Mal. „Bei den Nachbarhäusern platzten bereits die Scheiben. Die Lage war dramatisch.“

Mitgenommen habe ihn der Horrorcrash an der Kleinen Heide in der Tempo-30-Zone, bei dem 2010 vier Menschen ums Leben kamen und zwei junge Frauen verletzt wurden. „Da war ich zusammen mit Klaus-Peter Krüger von der Leester Wehr zuerst an der Unfallstelle.“ Unvergessen ist für ihn auch ein Tag im Jahr 2012, als die Weyher Ortswehren insgesamt 83 Einsätze bewältigen mussten. „Bei einem Unwetter sind Keller voll gelaufen.“

Die Belastungen des Jobs seien enorm. Und dennoch wolle er es nicht missen, auszurücken, um Menschen in Not zu helfen. Er sei aber nicht 1978 in die Leester Jugendfeuerwehr eingetreten, um Funktionsstellen zu übernehmen. Das sei automatisch gekommen: 1981 nahm ihn die Erichshofer Wehr auf. Nach Abschluss der KGS Leeste und der Höheren Handelsschule (BBS Syke) und einer Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann hätte er beruflich mehr anstreben können, doch der Erichshofer entschied sich für die Feuerwehr: Er besuchte Lehrgänge, wurde 87 Gruppenführer, 1988 Jugendfeuerwehrwart und 1990 Leiter der Lotsen- und Erkundungsgruppe. Ab 1992 war er Ortsbrandmeister, ab 1999 stellvertretender Gemeindebrandmeister. Er schätzt stets „die Kameradschaft, sich auf andere verlassen zu können.“

Insgesamt 320 Aktive umfasst derzeit die Gemeindefeuerwehr. Die Führung samt Beschaffung der Ausrüstung gleiche dem Management einer mittelständischen Firma, bei dem die Ortsbrandmeister wie Abteilungsleiter seien. Neben dem regulären Job in der Reifenbranche wende er bis zu 15 Stunden in der Woche ehrenamtlich für die Feuerwehr auf – das sei ähnlich bei den Ortsbrandmeistern. Deshalb empfiehlt Warnke der Gemeinde, künftig Feuerwehrleute im Bauhof oder in der Verwaltung anzustellen, damit sie für solche Arbeiten freigestellt werden können.

Warnke blickt zufrieden auf seine Amtszeit: Die Flotte sei regelmäßig erneuert, alle Ortswehren haben wasserführende Fahrzeuge in ihren Hallen, die Schutzausrüstung sowie Funktechnik ist erneuert und die technische Ausstattung verbessert. „Es gibt außerdem eine Kinderfeuerwehr.“

Zukunftsthemen überlässt er allerdings seinem Nachfolger Bernd Scharringhausen und nennt unabhängige Satellitenkommunikation und Drohnentechnik als Stichworte.