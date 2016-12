Adventskonzert: Stimmungsvolle Darbietungen vermitteln Weihnachtsatmosphäre pur

Die vier Chöre der Felicianuskirchengemeinde überzeugen

+ © Jysch Beim krönenden Abschluss des Konzertes treten alle vier Ensembles auf: Kinder-, Gospel- und Nachmittagschor, Kantorei sowie Instrumentalisten und Gesangssolisten. © Jysch

Kirchweyhe - Von Rainer Jysch. Wunderschöne Lieder haben die Besucher am Sonntag in der voll besetzten, feierlich beleuchteten Felicianuskirche zu hören bekommen. Mit ihrem abwechslungsreichen Advents- und Weihnachtskonzert begeisterten die vier Chöre der Kirchengemeinde unter Leitung von Elisabeth Geppert mit festlichen Werken. Für den erst im Sommer gegründeten Nachmittagschor war es der erste öffentliche Auftritt. Unterstützt wurden die Sänger durch Instrumentalisten und Gesangssolisten. Die Besucher dankten mit viel Applaus.

Den stimmungsvollen Auftakt übernahmen im abgedunkelten Kirchenschiff die 21 Sprösslinge des Kinderchors. Mit dem Lied „Tragt in die Welt nun ein Licht“ gingen die Nachwuchsinterpreten singend mit gemessenem Schritt vom Eingangsportal bis zum Altarraum und stellten den Liedtext so auch bildlich dar. Jeder der Vier- bis Elfjährigen trug eine brennende Kerze vor sich her. Nachdem sie die Lichter abgestellt hatten, sangen die Kinder voller Elan „Eine Tür tut sich auf für dich“ und unterstrichen den Text mit gestenreichen Bewegungen. Später sangen sie noch „Ochs und Esel schauen stumm“, wobei ihnen das extrem laute „IA“ des Esels besonders viel Spaß machte.

Den Auftritt des Gospelchors unterstützten teilweise Sopranistin Cora Stolper und Tenor Jonathan Harjes. „Angels Carol“ und das „Away in a manger“ vernahmen sich dabei besonders feierlich.

Die Musiker sorgten bei den Gesangsstücken für eine genau abgestimmte Begleitung der Vokalisten: Franciska Hajdu und Maria Carrasco (Violine), David Agaiarov (Viola), Néstor Cortés (Cello) und Nadine Remmert (Klavier/ Orgel). Mit zwei großartig vorgetragenen Werken, einem Kanon von Johann Pachelbel und einer Sonate von Georg Friedrich Händel, bewiesen sie ihre Instrumentenbeherrschung. Nadine Remmert hatte bei ihrem Wechsel zwischen der kleinen Truhenorgel vor dem Altar und der großen Kuhn-Orgel auf der Empore auch ein sportliches Laufpensum zu bewältigen.

Einen Ausflug in die weltliche Musik bot der Gospelchor mit „Viva la vida“ von Coldplay. Weich und melodiös erklang danach das „Candlelight Carol“, bei dem Sopranistin Cora Stolper wiederum mit ihrer klaren Stimme den Chor begleitete. Die Kantorei überzeugte mit Ola Gjeilos „The Ground“ und dem kraftvoll vorgetragenen Stück „Tollite hostias“ aus der Feder des französischen Pianisten Camille Saint-Saëns.

Zum großen Finale versammelten sich alle Darbietenden im Altarraum und sangen unter anderem „Engel haben Himmelslieder“ mit der bekannten Zeile „Gloria in excelsis deo“. Zum Mitsingen gab es zum Abschluss „O du fröhliche, O du selige“. Und weil mit diesem Klangerlebnis die vorweihnachtliche Atmosphäre ihren Höhepunkt erreicht hatte, sollte eine Wiederholung die festliche Stimmung verlängern. Dazu rief Geppert der Organistin auf der Empore zu: „Nadine, spiel’ es noch einmal. Mit allen Registern!“