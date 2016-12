Schulen haben kaum noch Kapaziäten

Prognose: Anmeldezahlen steigen an

+ Mit einem neuen Baugebiet in der Nähe werden die Anmeldezahlen an der Grundschule Erichshof steigen, glauben Fachleute. - Foto: Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Welche Auslastungen sind an den Weyher Grundschulen zukünftig zu erwarten? Antworten auf diese Frage hat am Mittwochabend im Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend im Weyher Rathaus der Geograf Klaus-Martin Hesse vom Bremer Büro Forum gegeben. Er glaubt wie auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte, dass die Zahl der Schüler in der Wesergemeinde steigt.

„Aufgrund diverser Bautätigkeiten ist der Zuzug angestiegen“, begründete Hesse seine Annahme. Auch der Nachwuchs der Flüchtlinge bewirke eine Vergrößerung der Zahlen.

Da die Gemeinde laut Hesse weitere Neubaugebiete vorbereitet, sinken die Aufnahmekapazitäten einzelner Schulen.

Wie Rathausmitarbeiterin Susanna Clottey dazu ergänzte, hätten die Schulen schon jetzt kaum noch Spielraum. Denn die Veränderungen in der Struktur – Ganztagesbetrieb und Inkusion – erforderten ein anderes Raumkonzept. So gibt es in Sudweyhe für 167 Schüler acht Klassenverbände, für die acht Räume vorgesehen sind. Drei weitere Räume dienen dem Ganztagesbetrieb und einer als Musikraum. Leerstände gibt es nicht. In Lahausen gibt es 227 Schüler, die zwölf Klassen belegen. Ein weiterer ist für eine Koopklasse vorgesehen. In Kirchweyhe stehen den 231 Schülern 13 Klassenräume und zwei weitere für den Schulkindergarten sowie für den Ganztag zur Verfügung. Ohne das Kinderhaus und ohne den Hattesohltrakt von der KGS Leeste hat die Grundschule Leeste (264 Schüler) alle zwölf Räume belegt. In Erichshof ergibt sich ein ähnliches Bild: Von den zehn Räumen ist einer für den Ganztag und sind neun für ebenso viele Klassenverbände mit insgesamt 174 Schüler vorgesehen.

Um einem möglichen Kapazitätproblem entgegenzuwirken schlug Clottey vor, die Schulbezirkssatzung anzupassen und Schwebebereiche einzuführen. Denn durch das geplante Wohngebiet in Erichshof könnte es sogar zu Engpässen in der örtlichen Schule kommen.

Unterm Strich musste auch der Fachmann Heese sagen, dass niemand die Zahlen wirklich kennen könne. Für seine Trendanalyse habe er die seit Jahren stabile Geburtenrate ebenso berücksichtigt wie die generellen demografischen Trends. Er glaubt, dass der Anstieg der Schülerzahlen ab 2020 besonders deutlich wird. „Langfristige Trends sind von vielen externen Faktoren abhängig, die weder von der Gemeinde noch von den Schulen beeinflusst werden.“

Auch ein Wohnstandort von Familien sei – vor allem kleinräumig – schwer vorhersagbar. „Deshalb spricht vieles dafür, flexible Lösungen zu suchen, um kurzfristig auf Veränderungen reagieren zu können.“ Dieses Vorgehen vermeide auch Investitionen mit ungewisser Nachhaltigkeit.