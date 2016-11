Kunsthandwerk von A wie Adventskalender bis V wie Vogelhaus

34. Hobbyausstellung lädt für morgen und Sonnabend zum Stöbern und Kaufen ein

+ Die Hobbykunstausstellung lockt stets viele Besucher in die KGS Leeste. In Stoßzeiten gibt es kaum ein Durchkommen, so beliebt sind Angebot, Rahmenprogramm und Kaffeetafel. - Archivfoto: hu

Leeste - Von Philipp Köster. Mehr als 40 Aussteller haben für die traditionelle Hobbykunstschau in der KGS Leeste ihr Kommen zugesagt. Die 34. Veranstaltung dieser Art geht morgen von 18 bis 21 Uhr sowie am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr über die Bühne. Seit einigen Jahren ist der Sonntag passé, weil der Landkreis zur Beachtung der Ruhe am Volkstrauertag mahnt. Darum die Verlagerung auf den Freitag.

Mitglieder des Verbunds Weyher Hobbykünstler und Externe zeigen wieder ein buntes Angebot von A wie Adventskalender bis V wie Vogelhäuser.

Die Eröffnung übernehmen die Organisatorinnen Renate Kreienhoop und Ines Jödecke am Freitag um 18 Uhr. Die langjährige Mitstreiterin im Orga-Team, Ilse-Marie Bennemann, muss in diesem Jahr kürzer treten und ist nicht mit dabei. Um 18.30 Uhr tritt der Schülerchor der Grundschule Leeste unter Leitung von Kathrin Wolf auf. Auch am Sonnabend lockt ein Rahmenprogramm. So gibt die KGS-Bläsergruppe des sechsten Jahrgangs um 12 Uhr eine Kostprobe ihres Könnens, eine Stunde später singt der Chor „Agama“ des Mehrgenerationenhauses Brinkum unter Leitung von Komi Amefiohoun. Gegen 15 Uhr tanzen die „Restless Linedancer“ von Irene Liborius.

Wie immer muss auch niemand hungern und dürsten. Die Cafeteria versorgt die Gäste mit Kaffee und Kuchen, Suppe und Brötchen.