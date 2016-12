Emotionaler Abschied für Warnke

Jahresempfang der Feuerwehr

+ In einem feierlichen Akt nimmt die Gemeindefeuerwehr diese jungen Weyher als Aktive in ihren Reihen auf.

Weyhe - Von Sigi Schritt. Seine Tätigkeit als Gemeindebrandmeister endet für Norbert Warnke erst an Silvester. Der Chef des Gemeindekommandos hat aber schon jetzt einen emotionalen Abschied erlebt.

Zahlreiche Funktionsträger, Vertreter der Politik klatschten am Donnerstagabend auf dem Jahresempfang der Feuerwehr im Rathaus lautstark Beifall und würdigten die Verdienste des gerührten Erichshofers. Laut Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat Warnke beigetragen, dass die Ortswehren einen Leistungsstand haben, der sich mit dem der Berufsfeuerwehren messen kann.

+ Großer Bahnhof für Norbert Warnke (4.v.l.): Die Vertreter der Ortswehren, der Kreisfeuerwehr und Nachbarwehren sowie der Politik, Polizei, DLRG und DRK klatschen stehend Beifall.

Der Bürgermeister erinnerte an die Einführung von Digitalfunk, der Kinderfeuerwehr und an die zwölf Fahrzeuge (Kosten: 2,5 Millionen Euro), die in Warnkes Amtszeit in Dienst gestellt wurden. Warnke listete auf, dass er rund 130 000 Kilometer gefahren ist, und 10 000 Stunden also 1 250 Arbeitstage aufgewendet hat. „Man konnte sich von Norbert einiges abschauen“, sagte sein Stellvertreter und Nachfolger Bernd Scharringhausen. Dessen Posten übernimmt Folkard Wittrock.

Ehrungen und Neuaufnahmen rundeten den Empfang ab.

Personalien:

Geehrt: Heinrich Glade, Werner Seidel (60 Jahre); Heino Bauermeister, Ludwig Hüsing, Manfred Rottmann (50 Jahre); Heino Hildebrand, Bernd Hüneke, Werner Knief, Harald Nienaber, Klaus Peters, Günter Schierenbeck (40 Jahre); Jens Balk, Marcel Balk, Kevin Drywa, Daniel Lehmann, Dennis Menke, Sonja Meyer, Uwe Steglich, Mirko Thieme (25 Jahre)

Besonderer Verdienst: Michael Leister

Verabschiedet: Gemeindebrandmeister Norbert Warnke

Ernannt: Bernd Scharringhausen (Gemeindebrandmeister), Folkard Wittrock (Stellvertreter), Christian Hollmann (Vize-Ortsbrandmeister Erichshof)