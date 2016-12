Einen Vorgeschmack auf europäische Möglichkeiten

Kirchweyher KGS-Schüler feiern Party mit jungen Gästen aus England und Spanien

+ Kirchweyher KGS-Schüler feiern mit Jugendlichen aus England und Spanien in der Tanzschule Nadine Reiners. - Foto: Husmann

Kirchweyhe - Von Pia Engelhardt. Manchmal sind es die Zufälle, die Menschen zusammenführen – ohne die auch der erste Besuch der Austauschschüler aus England, der heute zu Ende geht, sicherlich nicht möglich gewesen wäre. Zusammen mit Jugendlichen aus Spanien haben sie am Donnerstagabend in der Tanzschule Reiners ein Abschiedsfest gefeiert.

Christine Borchers, Englischlehrerin an der KGS Kirchweyhe, hatte sich vor zwei Jahren an das Goethe-Institut in London gewendet, um sich für ihre Schützlinge nach einer Austauschmöglichkeit zu erkundigen. Das Institut war nicht zuständig, aber zeitgleich stellte Margarethe Stuttafort, Lehrerin der Axe Vally Community School, eine ähnliche Anfrage. Das Institut vermittelte. Nach einigen bürokratischen Hürden folgte jetzt die Premiere: Für eine Woche waren zwölf Schüler der Jahrgänge neun bis 13 aus Axminster (Devon) und Chard (Sussex) zu Gast in der Wesergemeinde. Da nach einem englischen Gesetz eine Übernachtung in Gastfamilien ausgeschlossen ist, schliefen die Schüler in einem Hotel, verbrachten die Zeit mit den Gastfamilien. Sie unternahmen Ausflüge unter anderem zum Bremer Weihnachtsmarkt und besichtigten das Mercedes-Benz-Werk.

Neugierde und die Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse waren hauptsächlich die Beweggründe für den Deutschland-Trip, sagen übereinstimmend Alex Ball (13), Alexandra Wilson-Newman (14) und Hannah Burnett (17). Ihre Erwartungen wurden erfüllt: „Wir lieben die Gastfreundlichkeit.“ Die Badezimmer seien in Weyhe größer und besser ausgestattet als in vielen Wohnungen in England, stellten sie außerdem fest. Das Trio bemerkte auch, dass der Unterricht in Deutschland früher anfängt als an den Schulen in der Heimat. Das sei aber reine Gewöhnungssache. Auch das Thema Brexit kam auf den Tisch. Der Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union mache ihnen zwar keine Angst, doch sie seien wütend. Das Trio befürwortet, in der EU zu bleiben. „Für uns bedeutet Europa eine große Gemeinschaft. Es gibt Möglichkeiten, woanders zu leben oder zu arbeiten.“ Einen Vorgeschmack erlebten die jungen Engländer in Weyhe, weil sie auf gleichaltrige Austauschschüler aus Spanien trafen.

Den Besuch der 30-köpfigen Gruppe der Schule La Nostra Escola la Comarcal aus Picassent (Nähe Valencia) haben die Lehrer Ana Maria Sahagun Gonzalez und Raul Serrador organisiert. Besuche in Bremen und Hamburg standen auf dem Programm. Da die jungen Spanier auf Englisch kommunizieren, hatte niemand Verständigungsprobleme.

Zu einem Gegenbesuch reisen die KGS-Schüler im März nach Valencia. Einen Monat später geht es für die jungen Weyher nach England.