Feuer zerstört Auto

Brand in Wagenfeld / Keine Verletzten

+ Autobrand in Wagenfeld: Am Fahrzeug entstand am Mittwochabend Totalschaden. J Foto: Feuerwehr Wagenfeld

Wagenfeld - So hatten sich die Autobesitzer ihren Abend sicherlich nicht vorgestellt: Während diese in einem Wagenfelder Steakhaus aßen, fing ihr geparkter Wagen am Mittwochabend Feuer.

Dieses wurde von der Feuerwehr Wagenfeld durch einen dreiteiligen Löschangriff – Wasser, Schaum und Pulver – bekämpft. Zuvor hatten schon Passanten versucht, den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen. Laut Einsatzleiter Amon Windhorst war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Weitere neun Wehrleute waren am Gerätehaus in Bereitschaft. Der Einsatz war nach etwa eineinhalb Stunden beendet. Am Auto entstand Totalschaden.