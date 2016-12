Familie Ahlers liebt Weihnachtsbeleuchtung

Ansteckungsgefahr an der Binghäuser Dorfstraße

+ Ab 17 Uhr werden die Lichter an der Binghäuser Dorfstraße entzündet. - Foto: Nölker

Binghausen - Von Sabine Nölker. Wer die Binghäuser Dorfstraße durchfährt, der fühlt sich auf Höhe des Hauses der Familie Ahlers ein bisschen an den Hollywoodfilm „Blendende Weihnachten“ mit Danny DeVito erinnert. Ahlers’ Weihnachtsfieber hat bereits die Nachbarn angesteckt, und so ist auf einer Länge von rund 400 Metern ein Lichtermeer entstanden.

Vor einigen Jahren hat Vater Heinz Ahlers damit begonnen, zum 1. Advent seine Fenster und den Garten mit Lichteffekten und leuchtenden Weihnachtsfiguren zu schmücken. Nebenbei war er 15 Jahre lang als Nikolaus unterwegs und brachte zahlreiche Kinderaugen zum Strahlen.

Als die Gesundheit dies nicht mehr zuließ, nahm Sohn Michael vor sieben Jahren das Zepter in die Hand. Begonnen hat er mit nur einer Lichterkette und einem beleuchteten Schneemann als Überraschung für seine Eltern. Seitdem kauft er jedes Jahr fleißig Lichterketten und Weihnachtsdeko dazu.

Nachbarn machen mit

2015 konnte er seine Nachbarn Bianca und Heinz Kunst dazu überreden, eine Lichterkette an deren Scheune anbringen zu dürfen. In diesem Jahr folgte Kette Nummer zwei, und auch Nachbarin Ursula Motte stieg mit ein. „Alles LED-Lampen, die wenig Strom verbrauchen“, erklärt der Weihnachtsfan.

Vier Tage war Michael Ahlers damit beschäftigt, rund 500 Meter Lichterketten zu verarbeiten. Dazu kamen unter anderem ein Netz, Schneemänner, eine beleuchtete Lokomotive, der Nikolaus, Hirsche und Schlitten sowie diverse Lichterschläuche. Während der Sohn draußen die handwerlichen Arbeiten übernahm, dekorierte Mutter Margret das Haus.

„Wir sind ganz große Fans des Weihnachtshauses in Calle“, erklärt die rüstige Rentnerin. „Kein Jahr, in dem wir nicht mit Mann und Maus dahin fahren und mit neuer Deko nach Hause kommen.“ Und so drehen sich auf der großen Diele kleine Eisenbahnen im Kreis. Ein Weihnachtsmann singt und tanzt dazu.

„Das Caller Haus ist mein absolutes Vorbild“, sagt Michael Ahlers, was vermuten lässt, dass noch lange nicht Schluss ist mit dem Dekorieren. Täglich von 17 bis 22 Uhr erstrahlen die Lichter.