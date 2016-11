Tevfik Özkan gewinnt Kampfabstimmung bei der SPD

Die SPD im Landkreis Diepholz zieht mit einem kämpferischen Kandidaten in den Bundestagswahlkampf: Der 28-jährige Jurist Tevfik Özkan (r.) hat gestern Abend in geheimer Wahl 30 von 53 Delegiertenstimmen auf sich vereinigen können. Sowohl die Jungsozialisten als auch die SPD Stuhr hatten zuvor deutlich gemacht, hinter Özkan zu stehen. Sein Gegenkandidat Vito Cecere bekam 23 Stimmen. Er hatte erst vor wenigen Tagen seinen Hut in den Ring geworfen. Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Rolf Kramer habe ihn gefragt, begründete Cecere seine kurzfristige Bewerbung. Während der Konferenz in der Twistringer Penne stellte er sich das erste Mal vor einem großen SPD-Plenum vor. Im SPD-Unterbezirksvorstand hatte er am Donnerstag keine Gelegenheit gehabt: Die Mehrheit des Vorstands hatte seine Vorstellung abgelehnt, weil er sich erst nach der gesetzten Frist beworben habe. Als Vorsitzender des SPD-Unterbezirksvorstands gratulierte Ingo Estermann (l.) Tevfik Özkan zu seinem Sieg - und zollte Cecere seinen Respekt. - ml/sdl / Foto: Seidel