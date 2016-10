Ratschlag an Ratlose: Radikale Isolation

Ralf Beduhn und Erika Schneider sehen nur einen möglichen Umgang mit der AfD

+ Erika Schneider und Rald Beduhn in der Twistringer Gaststätte „Zur Penne“ bei ihrer Präsentation von Erkenntnissen über die „Braunzone“ der Alternative für Deutschland. - Foto: Lentvogt

Twistringen - Von Marc Lentvogt. Die Köpfe liegen in Schock erstarrt auf den Händen der Besucher. „Knallharte, antisemitische Hetze“ diverser AfD-Vertreter aus dem gesamten Bundesgebiet erschütterte in ihrer Deutlichkeit, nur 70 Jahre nach dem Schrecken des Dritten Reiches, die Anwesenden in der Twistringer Gastwirtschaft „Zur Penne“. Ralf Beduhn, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, und Erika Schneider, „Courage gegen Rechts“, präsentierten dort die Ergebnisse von drei Jahren ausdauernder Recherche.

Wenn sich am Montag, 7. November, der neue Kreistag konstituiert, werden trotz des großen Aufwandes auch die beiden Experten überrascht werden, wer die Mandatsträger der Alternative für Deutschland sind. Der Fraktionsvorsitzende Harald Wiese und sein – in Twistringen als Nachrücker vorgestellter – Parteikollege Andreas Iloff seien den beiden bekannt, seit sie in den Verfassungsschutzberichten von 1999 und 2000 in der Kategorie Rechtsextremismus erwähnt wurden. Sie gehörten dem Flügel der „Neuen Rechten“ innerhalb der Partei an, einer politischen Ausrichtung, die Beduhn ohne Zögern als „modernisierten Faschismus“ bezeichnete. Aber: „Die AfD kann man nicht als Nazi-Partei bezeichnen, das wäre analytisch unscharf. Aber es gibt eine Braunzone“.

Vier Kreistagsmitglieder immer noch unbekannt

„Das sind die Leute mit denen wir demnächst im Kreistag zutun haben“, stellt Schneider klar. Gleichermaßen gesteht sie: „Wir kennen den Herrn Wiese, aber über die anderen vier Kreistagsmitglieder haben wir keine Erkenntnisse.“

So konnte ihr Vortrag nicht alle der gut 45 Anwesenden vollends überzeugen. „Namedropping“ – die Konzentration darauf, möglichst viele Namen der „Neuen Rechten“ als Beweis heranzuziehen – dominierte den ersten Abschnitt des Abends, „aber es ging uns darum, vielfältige Beispiele zu bringen“, erläuterte Schneider. „Wir gehen nicht davon aus, dass es Einzelfälle sind. Die AfD ist auf allen Ebenen durchsetzt von diesen Personen“, verteidigt sie die Namensflut in ihrem Vortrag.

„Was kann man machen, um ganz normale Menschen dazu zu bringen, ihr eigenes Handeln zu hinterfragen?“, wollte ein Zuschauer, der offenbar schon mit dem Gedanken abgeschlossen hatte, konstruktive Diskussionen mit AfD-Mitgliedern führen zu können, einen konkreten Lebensweltbezug herstellen. Eine Frage, die alle Anwesenden beschäftigte. Nicht den fernen Parteisprachrohren in Mecklenburg-Vorpommern galt ihr Interesse, sondern der Zukunft des Landkreises. Die Stimme des Mannes war nicht die einzige, die eine gewisse Ratlosigkeit offenbarte. Andere Anwesende lachten vor Ungläubigkeit, wenn Beduhn und Schneider volksverhetzende Äußerungen aus dem Internet zitierten. „Ist es nicht offensichtlich, dass man aus der Geschichte nichts gelernt hat?“, entfuhr es einem Mann. „Das ist alles bekannt von den Nazis aus den 20er- und 30er-Jahren.“

Ralf Beduhn hingegen zeigt keinerlei Ratlosigkeit. Ein Gespräch mit den Rechten möchte er nach vielen gescheiterten Versuchen nicht mehr suchen. Radikale Isolation sei der einzig richtige Weg. „Nimmt man sie in das demokratische Spektrum auf, wertet man sie auf. Es ist ein Irrglaube, dass sie demokratisch sind, weil sie demokratisch gewählt wurden. Wir Intellektuelle haben die illusionäre Vorstellung, wir könnten sie überzeugen.“

Nur wenige der Anwesenden verließen mit Vortrags-ende den Saal, eine stellenweise hitzige Diskussion entbrannte über den Umgang mit den im Kreis gewählten Vertretern – oder besser gesagt über den Umgang mit Stellvertretern einer „Neuen Rechten“, da über die AfD-Fraktion im Landkreis Diepholz keine Informationen vorliegen.

„Würde die Menschen nicht angucken“

Elke Oelmann, Vertreterin von Bündnis90/Die Grünen im alten sowie neuen Kreistag, berichtet von den Diskussionen, ob es der Anstand gebiete die neuen Kreistagsmitglieder mit Handschlag zu begrüßen, so wie es die Sozialisation nahelegt, oder ob dies bereits Zeichen einer öffentlichen Akzeptanz sei, welche sie nicht aussprechen wollen. Klatschen begleitete die Antwort einer Besucherin, die sich deutlich positionierte: „Ich finde das so erschreckend, was wir heute gehört haben, und wir gehen noch auf sie zu. Ich würde die Menschen nicht mit einem Auge angucken.“

Betretene Stille legte sich über die Veranstaltung, kurz nachdem einer der Zuhörer nach der gesellschaftlichen Verflechtung Beduhns fragte, da er nun dessen Negationen kannte, sich aber gerne eine Überblick über seinen Positionen verschaffen wolle. „Meine Biographie steht hier nicht zur Debatte. Was soll das? Wir wollen die Fragen der Anwesenden zum Thema besprechen“, äußerte der Referent erbost.

Laute Zwischenrufe, die ein Ende dieser Verflechtungs-Fragerei forderten, mischten sich mit Anmerkungen, es sei doch nicht schlimm zu antworten. Sichtlich enttäuscht verließ der Fragende den Raum, doch Beduhn erkannte in der Situation ein exaktes Beispiel der „Wortergreifungs-Strategie“, welche auch die „Neue Rechte“ anwende. Noch etliche Minuten nach Veranstaltungsende diskutierten die Verbliebenen diesen Moment. Große Zustimmung begleitete Beduhns Forderung nach einem Widerstand gegen die Öffentlichkeits-Strategien der AfD. Doch einen solchen Vorgang vor Augen geführt, musste jeder für sich neu bewerten, ob eine so gestaltete „Offensive“ der richtige Weg sei, das menschliche Miteinander zu gestalten.