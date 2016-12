Neue Verhältnisse im Rat

Linke und Grüne jetzt Gruppe

+ © Marvin Köhnken © Marvin Köhnken

Twistringen - Von Andree Wächter. Die Bündnisgrünen und Marion Urbanski (Linke) bilden seit Kurzem eine Gruppe im Rat Twistringen. Dadurch ändern sich die Verhältnisse in den Ausschüssen: Die Freien Wähler (FWG) verlieren den Vorsitz im Sozialausschuss. Auch das Stimmenverhältnis innerhalb der vier Ausschüsse ändert sich zu Gunsten der Gruppe. Sie hat nun zwei Vertreter in den Gremien. Die Umbesetzungen sollen laut Verwaltung in der Sitzung am 15. Dezember vollzogen werden.

Die ersten Gedanken über eine Zusammenarbeit zwischen Grünen und Linken ergaben sich während der Ratssitzung am 1. November. „Wir hatten den Eindruck, dass wir die einzige Opposition sind“, sagt Grünen-Ratsfrau Sylvia Holste-Hagen. Schnell kam die Idee auf, mit Urbanski zu kooperieren. Rund zwei Wochen nach der konstituierenden Sitzung gab es konkrete Gespräche.

Für die Linkenpolitikerin bedeutet der Zusammenschluss, dass sie in Ausschüssen jetzt Stimm- und Antragsrecht hat. Das hatte sie alleine nicht. Holste-Hagen: „Urbanski ist demokratisch gewählt. Also soll sie auch ein Stimmrecht bekommen.“ Hinzu kam, dass die Grünen und Urbanski „in viele Punkten der gleichen Meinung sind“. Dieses bestätigt Urbanski: „Wir schwimmen auf einer Wellenlänge. Jetzt habe ich eine bessere Basis für mein Arbeit und kann ein bisschen mehr Einfluss nehmen.“

+ Marion Urbanski Als Gruppe wird ein Zusammenschluss von Ratsmitgliedern unterschiedlicher Parteien oder Listen gesehen – bei einer Fraktion gehören alle derselben Partei oder Liste an. Die niedersächsische Kommunalordnung macht rechtlich zwischen Fraktionen und Gruppen keinen Unterschied.

Dadurch wird die neue Gruppe nun also wie eine Fraktion behandelt. Und das bedeutet, dass die Stimmen addiert werden und sie nun drittstärkste Kraft ist. Damit hat sie Anspruch auf einen Ausschussvorsitz und stellt in jedem Ausschuss zwei Mitglieder. Leidtragender ist die FWG, die nun keinen Vorsitzenden mehr stellt und je einen Sitz in den Ausschüssen verliert.

+ Horst Küpker Während der Sitzung am 1. November musste um den einen noch freien Sitz in den Ausschüssen und um den dritten Ausschussvorsitz zwischen den Grünen und der FWG gelost werden. Die Gewinner: Die Freien Wähler. Sie entschieden sich für Vorsitz im Ausschuss für Bildung, Erziehung, Senioren und Soziales, Vorsitzender: Horst Küpker. Diesen Posten wird er nach knapp fünf Wochen nun los. Als Noch-Ausschussvorsitzender wollte er sich nicht äußern.

+ Sylvia Holste-Hagen Wer sein Nachfolger wird, ist noch unklar. Rathausmitarbeiter Martin Schütte bestätigte aber, dass am 15. Dezember alle Ausschüsse einen neuen (oder alten) Vorsitzenden bekommen. „Die CDU hat das erste, zweite und vierte Zugriffsrecht. Die Gruppe darf an dritter Stelle einen Ausschuss wählen“, sagt er. Laut Schütte hatte die Gruppe sich bis gestern noch nicht geäußert, welchen Ausschuss-Vorsitz sie besetzten will.

Der Verwaltungsausschuss (VA) bleibt von den Änderungen unberührt. Laut Schütte betrifft die Neubesetzung nur Ausschüsse mit neun Mitgliedern. Der VA besteht aus acht Personen.