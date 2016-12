Besondere Momente gesucht

40 Jahre Partnerschaft: Festschrift geplant

Twistringen - Erinnerst du dich noch? Bei Jubiläen oder Geburtstagen eine oft verwendete Redewendung zum Einstieg in ein Gespräch. Diese Anekdoten, Geschichten und besonderen Momente sucht die Stadt Twistringen. Sie sollen in einer Festschrift abgedruckt werden. Der Anlass: 40 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Twistringen und Bonnétable (Frankreich) im kommenden Jahr. Gefeiert wird am Himmelfahrtwochenende an der Alten Ziegelei.

Die Festschrift soll lebendig sein, so die Zielsetzung von Heike Harms vom Partnerschaftskomitee im Rathaus. „Wir wollen keinen geschichtlichen Abriss. Den gab es schon in der Broschüre zum 25.“ Dieses Mal sollen viele der Akteure zu Wort kommen. Aufgeteilt sind sie in zwei Gruppen: Vereine und Privatpersonen.

Letztere sind aufgerufen, ihre Erlebnisse auszuschreiben und ins Rathaus zu schicken – oder besser mailen. Gerne auch mit Foto. Harms und ihre Mitstreiter suchen diesen besonderen Moment, der das Treffen unvergesslich gemacht hat. „Vielleicht gibt es lustige Versprecher oder Situationen in denen es Sprachprobleme gab – an die man sich aber trotzdem gerne erinnert“, sagt Harms. Gesucht werden auch Anekdoten aus den Anfangsjahren oder Personen, die alle Treffen mitgemacht haben.

Zweiter Baustein sind die Twistringer Vereine. Sie haben in den vergangenen 40 Jahren zum Gelingen der Partnerschaft beigetragen. Auch sie sollen in der Festschrift zu Wort kommen. Als Grundlage bekommen die Vereine drei Fragen gestellt.

Dazu hat jeder Verein die Möglichkeit, am Feierwochenende in der Alten Ziegelei eine Stellwand zu bestücken. „Dort können alte Fotos, Postkarten oder Dokumente ausgestellt werden“, sagt Harms. Dort soll zusammen mit den mehr als 100 erwarteten Franzosen am Himmelfahrts-Wochenende gefeiert werden. Dann soll auch die Festschrift der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Um sie rechtzeitig fertig zu bekommen, benötigt Heike Harms die Bilder und Texte bis Mitte Februar (Personen). Bereits Ende Januar müssen Vereine ihre Beiträge verfasst haben. „Es erspart uns viel Arbeit, wenn es reine Textdateien sind, also ohne Bilder, Tabellen oder Grafiken drin“, so Harms. - awt

h.harms@twistringen.de