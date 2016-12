„Tiefer zu fotografieren“

Bilder von Jo Fischer im Vorwerk / Ausstellung noch bis zum 5. Februar

+ Fotograf Jo Fischer zeigt seine Ansichten von Syke im Vorwerk. - Foto: Husmann

Syke - Mystische Nebellandschaften, leere, weite Räume in Schwarz-Grau-Weiß, Bäume nah dran oder weit weg, Porträts mit stark überzeichneten Kontrasten, mit auffallenden Falten –eine junge Frau einsam mit Teddy im Arm am Teich. Fotos mit ungewöhnlichen Perspektiven sind seit Sonntag im Syker Vorwerk, dem Zentrum für zeitgenössische Kunst zu sehen. In der Kunstszene scheint Syke immer beliebter zu werden: Schon zum zweiten Mal innerhalb dieses Jahres hat sich ein bildender Künstler mit der Stadt und ihrem Umfeld befasst. Ist es im Bereich der Malerei Kerstin Kosubek („Am Saum“, wir berichteten), so hat sich Jo Fischer nun per Fotografie dem Thema genähert.

In seiner ersten institutionellen Einzelausstellung in Deutschland sind die Bilder des Berliners „In Syke – Eine fotografische Recherche“ zu sehen. Der scheidende Kurator Nils-Arne Kässens konnte den international tätigen Fotografen für dieses Kunstprojekt hier vor Ort gewinnen. In seiner Laudatio zur Vernissage sagt er: „Die Bilder sind allerdings etwas andere, als Sie möglicherweise erwartet haben. Touristische Motive gibt es nicht zu sehen – mit den Augen eines hochvirtuosen Fotokünstlers entdecken wir neue Facetten an Menschen und Orten, die uns vertraut schienen.“ Durch präzise inszenatorische Eingriffe verfremde und pointiere Fischer die vorgefundenen Motive, irgendwo zwischen Dokumentation und künstlerischer Fiktion, so Kässens.

Der einstige Zimmermann und Musiker startete sein fotografisches Tagebuch mit Fragen wie „Wie leben die Menschen in Syke und im Bremer Umland?“ oder „Was sind ihre Träume, was haben sie erlebt und was wünschen sie sich für ihre Zukunft?“

Über neun Wochen lebte er hier bei einer Gastfamilie und machte sich auf seine Entdeckungstour.

Dass dabei erstmal viel Skepsis und Ablehnung eine Rolle spielten, war für den 46-Jährigen überraschend, kommt er doch sonst eher leicht in Kontakt. Eine solche Entdeckungstour war es auch für die Besucher der Vernissage. So glaubte sicher manch einer, dass Rudi Carrell auferstanden sei für das Foto im oberen Bereich. Ein noch ganz junger Rudi mit dunklen Haaren. Doch er entpuppte sich als ein noch lebender Bewohner Sykes mit dem Namen Torsten, erklärte Fischer erstaunt; er wunderte sich, dass er so oft auf dieses Foto angesprochen werde – schließlich kann er ja nichts wissen von der Syke-Carrell-Connection.

„Ich nehme von hier einschneidende Erfahrungen mit“, so Fischer. „Da gab es viel Einsamkeit und Ruhe, für mich ganz neu – ich hatte Zeit zum Nachdenken über mein fotografisches Dasein, das zu einem ganz anderen Rangehen an die Arbeit geführt hat: Erst säen, dann ernten, abwarten und mir Zeit nehmen, sehen was passiert.“ Er hat sich vorgenommen, ab sofort „tiefer zu fotografieren“.

Während der Ausstellungsdauer wird Jo Fischer mehrmals nach Syke zurückkehren und die Portraitserie erweitern.

Von Dagmar Voss