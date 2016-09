Brennender Misthaufen durch Gödestorfer Feuerwehr gelöscht

Wärmebildkamera im Einsatz

Die Wehrleute konnten den brennenden Misthaufen schnell löschen.

Syke - Ein brennender Misthaufen sorgte am Mittwochabend für einen Feuerwehr-Einsatz in Osterholz. In der Straße Geestrand hatte zuerst ein Landwirt versucht, die Flammen zu löschen. Gegen 17.30 Uhr holte er sich Hilfe.

Die Ortsfeuerwehr Gödestorf rückte mit 14 Einsatzkräften an. Sie setzte eine Wärmebildkamera ein, um Brandnester im Misthaufen zu lokalisieren. Diese Bereiche wurden mit Mistforken und Dunghaken auseinander gezogen und großflächig verteilt.

Dank eines beherzten Löschangriffs verhinderten die Wehrleute ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Flächen. Nach gut einer halben Stunde wurde der Einsatz beendet.

