Motorradfahrer verletzt

Gegen Verkehrsberuhigung geprallt

Syky - Mit schweren Verletzungen musste am Sonntagnachmittag ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Bremen nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 16.50 Uhr auf der Lindhofhöhe in Richtung Finkenberg unterwegs. Geblendet von der tiefstehenden Sonne, übersah er eine von rechts in die Fahrbahn hineinragende Aufpflasterung zur Verkehrsberuhigung, stieß mit der Fahrzeugseite gegen einen Poller und kam zu Fall. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

