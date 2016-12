Klein, fein und mit viel Atmosphäre

Weihnachtsmarkt in Heiligenfelde

Heiligenfelde - Von Michael Walter. Er ist der kleinste Weihnachtsmarkt in Syke – viele sagen, er ist auch der schönste: Der Weihnachtsmarkt in Heiligenfelde. Forum dafür ist am Sonntag von 14 bis 18 Uhr der Kirchplatz, Gastgeber ist der Ortsrat.

Was diesen Markt so anders macht, lässt sich nur schwer greifen. Er hat seine ganz eigene Atmosphäre: Er ist groß genug, dass genügend Abwechslung vorhanden ist, und gleichzeitig klein genug, dass er überschaubar bleibt. Und egal, wie voll es wird: Man tritt sich nicht gegenseitig tot.

16 Aussteller haben Ortsbürgermeister Wilken Hartje und sein Team auf dem kleinen Areal rund ums Denkmal unterbringen können. Zum größten Teil kommen die Betreiber aus dem Kirchspiel Heiligenfelde. Sie bieten Hobbykunst und Kunsthandwerk, Essen und Getränke. „Wir haben auch ein paar Neue darunter“, sagt Hartje. „Ein Aussteller aus Barnstorf bietet zum Beispiel Schnitzereien mit der Motorsäge an.“

Musik gibt's ab 15 Uhr vom Posaunenchor und – wie immer – vom Chor der Astrid-Lindgren-Grundschule. Direkt im Anschluss – so etwa gegen halb vier – kommt der Weihnachtsmann mit der Pferdekutsche und verteilt Geschenke an die Kinder.

Fester Bestandteil des Rahmenprogramms sind seit etlichen Jahren schon die Kirchturmbesichtigungen. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt dafür ist um 17 Uhr vor der Kirchentür. Über eine enge, steile Treppe geht es hinauf ins Dachgestühl, wo man die alten Kuppelgewölbe des Kirchenschiffs von oben sehen kann, und dann weiter in den Glockenstuhl. Bei einem Blick über den Weihnachtsmarkt erfahren die Teilnehmer von Pastor Arnim Hermsmeyer viel Wissenswertes über die Geschichte der gut 800 Jahre alten Michaels-Kirche.